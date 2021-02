Mujer encuentra su horno cubierto de arañas cazadoras y aterroriza a usuarios en redes

Una mujer compartió en redes sociales las fotos de una araña cazadora y sus cientos de crías 'invadiendo' el horno de su cocina y aterrorizó a usuarios en redes sociales.

Las fotos fueron publicadas por Imogen Moore en un grupo de Facebook especializado de fauna australiana y en ellas se observa a una enorme araña cazadora, también conocida como arañas cangrejo gigantes o de madera, parada cerca de la manija de un horno, con cientos de sus crías recién nacidas cerca de ella.

Los usuarios reaccionaron ante las fotos con comentarios humorísticos en donde expresaban su miedo y disgusto ante la presencia de la araña de gran tamaño, aunque hubo quienes parecieron no estar aterrados por la araña cazadora, argumentando que no les tiene miedo porque no son peligrosas.

Las arañas cazadoras australianas, a pesar de su gran tamaño, no representan una amenaza para los humanos debido a que su veneno no es muy potente y tienen una vista limitada, por lo que se confunden fácilmente.