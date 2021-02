Graban a conjuntos de chispas recorriendo una línea eléctrica congelada tras tormenta invernal

El suceso ocurrió en Kenner, Luisiana, Estados Unidos, luego de que una tormenta invernal provocara el mal funcionamiento de varios transformadores eléctricos, los que por consecuencia emanaron varias oleadas eléctricas, la cuales recorrieron varios metros de a través de los cables parcialmente congelados, creando un escenario surreal y aterrador.

Las oleadas eléctricas fueron captadas por Chris Fitzmorris, mientras trabajaba de plomero, y su video se volvió viral en Twitter, en donde ya acumuló más de 4 millones de reproducciones.

Medios locales reportaron que, gracias a la tormenta y al daño de los transformadores, más de 10 mil personas se quedaron sin energía eléctrica en la Parroquia de Jefferson, de la cual Kenner es la ciudad más poblada.

MY GOODNESS! Look at this video from Chris Fitzmorris in Kenner @wdsu pic.twitter.com/TOXx9qptYb