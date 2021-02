Hombre les quita parte de la herencia a sus hijos para dejársela a su perro

Se trata de Om Narayan Verma, de 50 años y residente de Chhindwara, quien se dedica a la agricultura y poseedor de más de 21 hectáreas de tierra en la localidad, según detalla The Indian Express.

Sin embargo, el agricultor se ha visto 'decepcionado' de sus hijos, por lo que ha decidido modificar su testamento quitándole a sus hijos una considerable parte de la herencia para dejársela a su esposa Champa Bai y a su peludo compañero 'Jacky'.

De acuerdo a lo establecido por Verma, la persona que se encargue de cuidar de 'Jacky' tras su muerte, podrá disfrutar de la herencia siempre y cuando le brinde un trato apropiado al can.

"Puse nombre de mi perro para asegurarme de que los miembros de mi familia tomen el cuidado adecuado de Jacky incluso después de mi muerte", señaló el hombre.

