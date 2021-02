Anuncia Cenace que continuarán cortes de carga

Este mediodía, el Cenace informó a la población que hoy martes 16 de febrero continuarán los cortes de carga rotativos y aleatorios.

De acuerdo con lo anunciado, los cortes aplicarán a partir de las 18:00 horas y hasta las 23:00 horas (hora centro), ante el aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna en el Sistema Interconectado Nacional y a la indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país.

#CENACEinforma a la población de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas que este martes 16 de febrero se llevarán a cabo cortes de carga rotativos y aleatorios — @CenaceMéxico (@CenaceMexico) February 16, 2021

Los estados donde se realizarán tales cortes son Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

Según el Cenace, estos cortes contribuyen al balance carga-generación programando interrupciones controladas para evitar afectaciones mayores en el Sistema Interconectado Nacional.

Ante esto, recomendó a la ciudadanía apagar las luces que no se estén utilizando, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor, así como disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.