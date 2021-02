Películas para levantar el ánimo en un día triste

Una historia amena y animada siempre es bienvenida, porque a veces el espectador quiere desconectar de los problemas y pasar un buen rato frente a la pantalla, libre de dramas, tragedias, historias tristes y otros similares.

Para un día gris o triste, una película alegre y que levante el ánimo es justo la mejor medicina. Estas son algunas recomendaciones.

Palm Springs

La historia de comedia pone un interesante giro a la trama ‘persona atrapada en un bucle temporal’, reflexionando sobre temas como decisiones, libre albedrío, compromiso y responsabilidades. Se aproxima con un ameno ligero muy accesible, sobre dos personas reviviendo el exacto mismo día.

Sing Street

Habla sobre madurar, crecer y creer en uno mismo, deambulado el difícil mundo de la adolescencia mientras el mundo alrededor, los padres, amigos, hermanos y demás, también cambian. Aquí un chico crea una banda de rock, para tener pretexto y hablarle así a la chica que le gusta.

Dora and the Lost City of Gold

El aclamado y conocido personaje de caricaturas llega a su versión live action de una manera muy cumplidora y entretenida. El proyecto es una aventura con comedia que permite pasar un buen rato. De pronto es muy infantil y de pronto demasiado alegre, pero de eso se trata Dora, ¿no?

Ready Player One

Un relato de acción combinado con ciencia ficción, es todo un deleite para los amantes de los videojuegos y de las referencias a la cultura popular. En el fondo habla un poco sobre la dependencia tecnológica, pero lo verdaderamente llamativo es poder meterse al mundo de los videojuegos.

The Muppets

Esta primera versión live action con los personajes favoritos de tantas generaciones es muy atinada, divertida y trascendente, porque tiene buenos mensajes sobre aceptación y coraje, pero envuelto en una bella aventura con romance, canciones, números musicales, color y sonidos alegres.

Girls Trip

Es de esas historias hilarantes con un toque medio disparatado pero entretenido que funciona gracias al gran trabajo de sus actrices en pantalla, que no debe pasar desapercibido. Aquí cuatro amigas se reúnen para un viaje a Nueva Orleans, en pleno festival y donde todo puede pasar.

We can be heroes

Técnicamente es una historia para niños, pero la cinta divierte a cualquiera, especialmente aquel que busca de algo ligero y sencillo, con mucha energía positiva y buenas intenciones. Aquí los hijos de los superhéroes tendrán como misión salvar al mundo, aprendiendo primero a trabajar juntos.

Bill & Ted Face the Music

La tercera de esta trilogía es un gran regreso de los entrañables personajes que siguen acumulando fans. Bill y Ted continúan siendo amigos, continúan tocando música juntos y en esta cinta continúan con su misión de salvar al mundo, con ayuda de sus hijas y otros personajes clave de la historia.