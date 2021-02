Torneo de videojuegos entregó bitcoines a los perdedores hace 10 años

Se trató de un torneo del videojuego 'StarCraft: Brood War', celebrado en 2011. En aquel entonces, al ganador se le premió con 500 dólares, 250 para el segundo lugar, 150 al tercero, 100 a quien quedara en cuarta posición y bitcoines para los demás, criptomoneda que en ese entonces incluso era despreciada, ya que para esa época valía unos 41 dólares, 825 pesos.

El pasado fin de semana, el bitcóin superó su máximo histórico, alcanzando los 49 mil dólares, 990 mil pesos, por lo que lo entregado a los ‘perdedores’ del tornero ahora valdría cerca de 5 millones de dólares, 101 millones de pesos.

Los concursantes que recibieron criptodivisas fueron los jugadores Sziky de Hungría, Kolll de Alemania, Hejek de Polonia y Jumper de Estados Unidos, según un portal especializado en ciberdeportes.

Today marks the 10 year anniversary of a $4,000,000 Brood War tournament announcement on TLnet.https://t.co/ETHzSAFBi1 pic.twitter.com/1KNUV4oQJ8