Acusa AMLO a farmacéutica de mantener campaña contra su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó esta mañana que la empresa farmacéutica Pisa mantiene una campaña en contra de su gobierno, porque le retiró el monopolio que mantenían sobre la venta de medicamentos para los tratamientos de niños con cáncer.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que hay “mafias” que buscan impedir que el gobierno federal pueda comprar medicamentos en el extranjero para que ellos sigan "acaparando las compras".

"En el caso de medicamentos nos ha costado muchísimo porque son mafias que existían, entonces estamos comprando los medicamentos afuera y están queriendo meterse para seguir ellos acaparando las compras", dijo el mandatario.

"Miren, ya llevamos más de dos años, todavía era yo presidente electo que me di cuenta que tenían el control estas empresas, todo lo relacionado con la venta de medicamentos. No se podía importar medicamentos, todo se tenía que comprar aquí para darle preferencia a estos monopolios. Entonces abrimos para comprar los medicamentos en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina, en la India, bueno nos ha costado muchísimo, no en lo económico, sino por el bloqueo y la intromisión de estos monopolios".

Y agregó: "Estos medicamentos para niños con cáncer, los produce una empresa en México, Pisa, que los dueños, con muy buenas relaciones públicas, están dedicados a hacer una campaña en contra del gobierno porque ellos dominaban todo el comercio de estos medicamentos".

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario manifestó que como el movimiento que encabeza es “muy perseverante", aunque lleve tiempo se resolverá este problema “y ya vamos avanzando en este propósito", dijo.