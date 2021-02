Sorprende imagen de venado ‘sin cuerpo’

Circula a través de la red una curiosa fotografía de un venado parado detrás de un árbol, que parece no tener cuerpo.

La imagen fue captada por Jenny McMillan, que reside en Huntington, Indiana, Estados Unidos, y quien se topó con la escena en el patio de su casa.

El cuerpo del ciervo parece totalmente desaparecido, una bizarra ilusión óptica que ha dejado sorprendidos a los internautas, pues se trata de una fotografía tomada en el ‘momento perfecto’, desde el ‘ángulo perfecto’. Jenny insiste que ella no alteró la imagen a pesar de que se pueda pensar lo contrario y que no sabe cuál es la explicación lógica detrás la escena. "No tengo ni idea de cómo hacer que un cuerpo desaparezca en una foto", dijo ella a The Dodo.

