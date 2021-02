Buscarán acuerdos para regreso a aulas en México

Al asumir formalmente el cargo de secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez señaló ayer que su primer reto al frente de la dependencia es alistar el regreso a las clases presenciales cuando lo permita el semáforo epidemiológico de COVID-19.

"La pandemia llevó al sistema educativo nacional a la necesidad de adaptarse continuamente mientras se avanzaba en la lucha contra COVID-19", indicó en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

"El primer reto es hacer posible el regreso a los planteles acorde con el semáforo sanitario y en acuerdo con los gobiernos estatales y la autoridad educativa de cada entidad, así como con los padres de familia".

Subrayó que el regreso a las aulas requerirá garantizar las condiciones de limpieza, salubridad e infraestructura en los planteles, así como la difusión y aplicación de protocolos de seguridad sanitaria.

"Haremos un diagnóstico continuo que nos permita identificar el rezago educativo y el abandono escolar por la pandemia, así como a definir estrategias de atención a la población vulnerable", señaló.

Gómez reconoció que la pandemia ha condicionado funciones sustantivas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que buscarán mecanismos para restablecer trámites y servicios relacionados, por ejemplo, con la emisión de certificados, revalidaciones y acreditaciones.

Adelantó algunas de las acciones prioritarias en su gestión, como fortalecer y transparentar los procesos de ingreso, permanencia y promoción a la carrera docente; reforzar el programa "La Escuela es Nuestra" y atender los rezagos de infraestructura escolar a partir de un diagnóstico integral.

A dos meses de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara el cambio, Gómez asumió la titularidad de la SEP en sustitución de Esteban Moctezuma, propuesto como Embajador de México en Estados Unidos.

"Sé lo que implica este reto, estoy consciente del entorno social y actual, así como de los problemas que ha traído la pandemia, pero también sé del gran reto que están asumiendo con responsabilidad los maestros", remarcó.

Luego de reconocer la labor de Moctezuma, quien, dijo, inició con la "limpieza" y el "despertar" de la SEP, indicó que falta mucho por hacer para revertir los efectos negativos del periodo neoliberal.

"Hoy ese cambio no sólo debe continuar, sino también deberá adquirir mayor velocidad y profundidad y si bien en estos dos años se aprecian muchos logros tanto legislativos como pedagógicos, así como una administración del gasto responsable, aún queda mucho por atender", expresó.

"No debemos olvidar los abusos de la época neoliberal sobre el sistema educativo nacional, y no lo debemos olvidar porque ello nos servirá de referencia para todo aquello que no se debe de repetir".