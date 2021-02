Cuestiona logística de jornada de vacunación

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, Juan Pérez Ortega, consideró que la vacunación contra el COVID-19 a las personas adultas mayores de 60 años debió arrancar en las zonas de La Laguna de Coahuila donde hay mayor incidencia de contagios y fallecimientos por SARS-CoV-2 y no en comunidades alejadas donde se han reportado pocos casos de coronavirus desde que inició la pandemia.

En Viesca, donde arrancó la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación, se tienen contabilizados 93 contagios y 14 defunciones por COVID-19 en lo que va de la emergencia sanitaria, mientras que en municipios como Torreón son 15 mil 507 personas las que se han infectado y 1,267 que han perdido la vida a causa de dicha enfermedad, según datos oficiales de la Secretaría de Salud con corte al 15 de febrero.

En Matamoros son 1,264 contagios y 144 muertes, mientras que en Francisco I. Madero se tiene un acumulado de 1,749 contagios y 118 decesos. En San Pedro de las Colonias en esta emergencia sanitaria se han contagiado 2,357 personas y han muerto 213.

"En mi opinión debería ser primero en las áreas donde hay más casos, pero seguramente ustedes saben que el Gobierno federal así lo planteó, en comunidades donde hay poca gente. Esto no quiere decir que no lo requieran y que no merezcan la vacuna, pero yo creo que sí habría que poner atención en las áreas donde hay más casos", apuntó el funcionario.

Dijo que entiende que la cobertura de vacunación llegue a la población que habita en localidades muy alejadas, pero insistió en que se debe priorizar a los sectores de la región más afectados por la pandemia del COVID-19.

El domingo por la tarde arribaron a Coahuila 20 mil 298 vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, de las cuales 2,830 unidades se destinaron a la Comarca Lagunera, mismas que fueron resguardadas en un sistema de red de frío de la Jurisdicción Sanitaria VI para su conservación. Ayer inició la inoculación en la cabecera municipal de Viesca y en localidades como Gilita, Tanque Aguilereño y Boquilla de las Perlas. Pérez Ortega dijo que ayer lunes se enviaron poco más de 100 dosis a dicho municipio, por lo que el resto permanecerán almacenadas en el sistema de refrigeración de la citada dependencia. Serán resguardadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La vacunación contra el COVID-19 a adultos mayores comenzó en 333 municipios de los 32 estados del país gracias a la llegada de un cargamento de 870 mil dosis de AstraZeneca desde India.

Según el calendario del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la segunda etapa de vacunación para los adultos mayores abarca de febrero a abril del año en curso para continuar de abril a mayo con las personas de 50 a 59 años. De mayo a junio entraría el grupo de edad de los 40 a 49 años y a partir de junio en adelante el resto de la población.

En su discurso, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que a mediados de abril se estima haber vacunado a más de 15 millones de adultos mayores. "Les damos la preferencia a ellos porque al vacunarlos garantizamos una disminución en fallecimientos del 80 por ciento", subrayó.

Incidencia

Casos y defunciones por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. *En Torreón se han registrado 15 mil 507 casos de COVID-19 y 1,267 defunciones. *Francisco I. Madero presenta 1,749 contagios y 118 fallecimientos. El municipio de Matamoros acumula 1,264 casos de coronavirus y 144 muertes; en San Pedro se han contagiado 2,357 personas y han muerto 213. *Viesca presenta 93 casos y 14 defunciones.