'Proceso para la aplicación puede ser perfectible'

En el primer día de la jornada de vacunación contra el COVID-19 dirigida a adultos mayores se observó caos y desorganización, pero como pasa con todos los procesos, esto puede ser perfectible, señalaron especialistas.

El profesor de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, Malaquías López, celebró la disposición de la población a vacunarse, pero reprochó la mala organización que se observó el primer día de la jornada.

"Es una expresión de mala organización, porque salir desde las cinco de la mañana para que la vacuna llegue por ahí de las nueve, me parece mal. Esto se puede programar por minutos y no llevar el esquema de hacer fila, porque para qué se tiene el registro y los datos; la gente tendría que haber sido organizada de manera tal que no tuviera que estar haciendo fila para ver a qué hora les toca la vacunación, eso es algo muy anticuado", consideró el especialista.

"Estamos a tiempo de corregir, pero debemos imaginar de qué manera se tienen que hacer las cosas", agregó.

El infectólogo y académico de la Universidad de Guanajuato, Alejandro Macías, también celebró la respuesta de las personas que acudieron a vacunarse, pues dijo que esto refleja que México tiene una población que acepta fácilmente las vacunas.

"Siempre los principios son difíciles, una vez que se haga más eficiente el proceso, México podrá perfeccionarlo y tiene la infraestructura para hacerlo, para ello podríamos tener centros de vacunación que eventualmente estén aplicando cientos de vacunas por día para lograr perfeccionar el nivel", dijo el excomisionado nacional contra influenza A(H1N1).

Comentó que la experiencia debe servir para que en adelante se invierta más en el sector Salud y el desarrollo de la ciencia.