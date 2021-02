J Méndez King: El sonido del poniente

Los callejones del barrio de San Joaquín le dieron identidad en su infancia y adolescencia. Bajo los cerros del poniente, la calle Tercera fue la trinchera donde se resguardó ante los hechos violentos de la década pasada. Pero antes, el rap ya había tocado su puerta, con ese ritmo "boom bap" que recuerda al latido humano.

J Méndez King ahora reside en Dallas, Texas, pero su barrio no se ha desprendido de su persona; está en cada acento de su voz, que fluye a través de una bocina telefónica sobre el ritmo de las anécdotas.

Entonces era 2006. J Méndez King trabajaba en un restaurante de comida rápida, en el centro de Torreón. Allí se encontró con Grasia, otro chico de su barrio y, en una sesión de improvisación, las rimas sellaron la hermandad. Así, junto a Remiks, Duack y el propio Grasia, J Méndez King entró al legendario colectivo SUB Crew, cuyo sonido hip hop siempre alude a las calles de San Joaquín.

"Nosotros crecimos, gracias a Dios, en un bloque en el que te enseñas a que tienes que defenderte por ti mismo; nadie va a saltar por ti si no hay una hermandad. En aquellos años era así: si no estabas con una ganga o nadie te hacía una esquina... éramos cholos, ¿me entiendes? Yo ahí crecí, viví las mejores etapas de mi vida. Yo no necesito nombrar a otros barrios ni a otras ciudades, porque lo que hablan ellos yo lo viví, o a veces nosotros lo vivimos peor por cuestión de la guerra contra el narco".

Este sentimiento de identidad se puede percibir en la pieza sonora San Joakings, obra que le trajo consecuencias y persecuciones por expresar lo que veía y sentía en aquel momento.

Pero el rapero lagunero ahora se encuentra a 643 millas de su terruño. Desde el otro lado de la frontera, su cualidad musical ha evolucionado y adoptado las texturas sonoras de los últimos años.

"Sinceramente siento que he cambiado y evolucionado (...) Yo traigo lo mío, mis ideologías, mis ritmos frescos. Si no te pongo a cantar, te voy a poner a bailar o te voy a poner a llorar, pero vas a tener que sentir mis canciones".

J Méndez King ha llevado sus labores en la construcción junto a su pasión por la música. Su trabajo le ha permitido viajar por distintas ciudades de Estados Unidos. Cada travesía es una experiencia.

"Cada viaje tiene su sentido, ¿me entiendes? Y sí te inspira en cuestiones de que ves otro tipo de realidades, distintas a lo que estás impuesto. Tú crees que '¡oh! Ya estoy en Estados Unidos, estoy en Texas, estoy en Dallas, ya sé cómo corre el movimiento'. Pero no, cada ciudad es diferente, cada estado es diferente y tienes que estar listo, adaptarte a donde llegues.

ESTRENO

El día de hoy, a través de plataformas digitales, J Méndez King ha estrenado A la cara, su más reciente sencillo donde hace alusión a sus orígenes en el poniente de Torreón, a su evolución, al camino recorrido y a esas personas que se fueron y otras que se quedaron.

"De hecho ahí, en esa canción, hago mención del barrio, de un personaje con quien crecí. Él era más grande que yo, ya falleció. Yo vi el movimiento y todo, el lado bueno de cuando en aquellos tiempos no había guerra (...) También hablo de El Kilo, un camarada de aquí que está firme conmigo. Yo cualquier problema o algo que tenga grande, tengo gente a quien puedo hablarle; él es uno de ellos".

Como muchos mexicanos, este artista tuvo que viajar a Estados Unidos para mejorar su solvencia económica. No obstante, Torreón y San Joaquín siempre están en sus letras al momento de fluir la escritura.

"Puedes estar en el mejor lugar, en el mejor país, pero siempre vas a querer estar con los tuyos. Estoy acá y quisiera estar en el barrio, con mis amigos, con mi familia... y no lo estoy. Es como dicen los Tigres del Norte: estás en la jaula de oro; aquí hay todo, pero no eres feliz. Desgraciadamente tenemos que migrar porque allá no se puede".

A pesar de no vivir cien por ciento de la música, el lagunero no se desprende de su sonoridad porque es un aspecto que lo acompaña desde el nacimiento.

"Mi abuelo, que en paz descanse, era mariachi y siempre estuve al lado de alguien que hacía música. Me gustó la música, me enamoré de ella y la llevo en el corazón. Bien podría dejarla, como quiera no vivo de la música y vivo bien. Pero tengo que hacerla, es parte de mí. Esté donde esté voy a tener que seguir haciendo mi música".

Por último, J Méndez King agradece al público torreonense que lo ha seguido en su carrera. Dice sentirse bendecido por haber nacido en San Joaquín y conocer a las personas que han significado en su vida.

"Tal vez me tocó lo difícil, algo duro, pero eso es lo bonito. Aprendes a salir adelante dondequiera que estés. Viviendo en un lugar así, aprendes a vivir en dondequiera. Te adaptas en dondequiera".