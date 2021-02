Siete películas que fueron ‘dolorosamente demasiado largas’

La duración de una película no determina lo ‘buena’ o ‘mala’ que es; a veces películas cortas saben aprovechar cada momento y desenvolver su trama de una forma única y funcional. En otras ocasiones, las películas que duran más, es porque abarcan su relato a detalle, pero de una forma envolvente y necesariamente extensa para poder contar todo lo que quieren contar, de la mejor manera posible.

Así pues, hay veces que algunas película duran demasiado e innecesariamente. Estos son algunos casos, de esos en que la historia habría funcionado mejor, de haberse acortado y durado menos.

King Kong

La cinta de 2005 tiene muchas cosas a su favor, trayendo a la pantalla la historia ya conocida sobre un gorila gigante llevado a la civilización humana, y los temas reflexivos sobre ética, medio ambiente y avaricia que trae con ello. Pero pudo editar varios minutos de película, que no hacían tanta falta.

The Hateful Eight

La idea, la historia y la dirección de Quentin Tarantino son atinadamente maravillosos, pero fuera de los fans del género western o del director, la audiencia podrá coincidir en que la cinta no tenía por qué alargarse a 168 minutos y que habría funcionado mejor de durar no más de los 2 horas.

Avatar

Hizo historia al momento de su lanzamiento, con su propuesta, efectos especiales y ganancia en taquilla, pero Avatar tiene en el fondo una narrativa sencilla, de pronto rebuscada, además de muchas secuencias de acción que pudieron sintetizarse, no porque sean mala, sino para concretar.

Cloud Atlas

La propuesta es interesante, un tiempo y espacio cambiante en que las mismas personas se reencuentran, viviendo experiencias y momentos únicos y significativos. Pero se siente en algún punto como si la historia comenzara a dar vueltas en sí misma y a hartar con tantos giros.

Transformers: Age Of Extinction

Para fines prácticos, casi toda película de esta franquicia dura demasiado, pero esta cuarta película, que prometía un nuevo enfoque tras la trilogía original, pierde demasiado tiempo en cosas de relleno que no llevan a nada, además de secuencias y acción que a este punto ya se sienten gastadas.

Valerian and the City of a Thousand Planets

El universo que propone es vastamente interesante, pero por eso explicar todos los detalles que lo conforman toma tanto tiempo. La historia no desenvuelve con el mejor ritmo, lo que se vuelve problemático, porque hace que en algún punto el relato se haga cansado y hasta repetitivo.

The Irishman

Martin Scorsese hizo un gran trabajo pero la estructura de la historia fluye de una forma tan familiar dentro de su género, que a veces parece que esos pequeños detalles narrativos, pudieron editarse, durar menos, ir más directo a lo que se cuenta y darle vueltas menos a algo pudo durar menos.