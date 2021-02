Este lunes un grupo de jóvenes del Movimiento Estudiantil Coahuilense tomaron las instalaciones de la coordinación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) Unidad Torreón para exigir nuevas elecciones a rector, desaprobando a Salvador Hernández Vélez quien resultó electo por segunda ocasión la semana pasada. El paro académico fue convocado previamente en redes sociales.

Los alumnos que se cubrieron el rostro por temor a represalias mencionaron que planean dotar de una verdadera autonomía a la máxima casa de estudios. Señalan que en la Universidad se imponen a rectores y personajes pertenecientes a élites políticas y con alta injerencia en partidos políticos de tradición como el PRI.

"Venimos a despertar a la comunidad estudiantil de la Unidad Torreón y a cualquier estudiante, miembros de la sociedad civil, padres de familia o toda persona que busque para Coahuila en las generaciones futuras una institución educativa de calidad, autónoma, popular, realmente democrática en sus procesos y que se acerque a la sociedad el conocimiento científico necesario para armarnos ante las injusticias que nos plantea el mundo. Queremos la autonomía, para evitar elecciones al dedazo y cuyo único objetivo es financiar a un partido político", señalaron.

Los estudiantes portaron pancartas con leyendas de "Somos estudiantes, no criminales" y agregaron que en las pasadas elecciones, hubo desinformación y tergiversación de datos por lo que solicitan una reforma al plebiscito original que no permita que haya una elección con un solo candidato. Afirmaron que en muchas facultades no se activó el sistema de votación por internet y que hubo supuestos incentivos que ofrecieron los docentes a los alumnos a cambio de votar por Hernández Vélez.

También denunciaron supuestos casos de violencia de género que hasta la fecha no se han solucionado.

Personal de seguridad de la máxima casa de estudios dialogó con los inconformes explicándoles que estaban en su derecho de manifestarse pero que no podían bloquear el acceso a la coordinación dado que había personas que tenían que realizar algún trámite.

Sin embargo, los estudiantes se negaron y aseguraron que continuarían con la toma de la coordinación.

Al lugar, acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y desde el exterior tomaron fotografías y consignaron los hechos.

La semana pasada se desarrollaron las elecciones a rector en la UA de C y Salvador Hernández Vélez fue el único candidato.

De un padrón de 42 mil 026 universitarios en todo el estado, emitieron su sufragio el 76.5 por ciento y de ellos, 23 mil 719 votaron a favor del lagunero mientras que 8 mil 459 personas pidieron nuevas elecciones, según el conteo oficial.