En la raya se va a morir este Santos de Almada intentándolo. Así se ve y así hay que definirlo. Un equipo de actitud innegociable pero con grandes carencias que hasta ahorita no les han impedido sumar por lo menos de a uno. Este Santos se planta valiente contra el que sea y les hace partido, en casa ya venció a los dos planteles más caros de nuestra Liga. Contra Tigres con la suerte como aliada y contra Rayados hasta el clima lagunero apareció para cortar ritmos y enrarecer todo. En la raya no se pudo sacar el balón contra el Atlas y se empató.

En la raya esta vez la salva el gran mariscal Dória y mantiene el triunfo guerrero que él abrió marcando el gol de la diferencia, así es, Matheus Dória hizo un peculiar doblete la noche del terregal en el Corona y venció a los Rayados. Nunca se nos va a olvidar, sin público, en plena pandemia y en el día del amor y la amistad.

En la raya tendrá que morir este Santos que es muy chato al ataque, Jeraldino está y estará a años luz de Julio Furch aun con el argentino lesionado. Jeraldino es titular y cada vez se ve menos, se va apagando entre imprecisiones y ausencia de ideas, no se sabe si es nueve o un casi diez, lo que sí está claro es que ha mostrado muy pocas cosas, destellos afortunados que han terminado en dos goles pero aún así sigue siendo muy pobre su aportación. De sus acompañantes me quedo con Santiago Muñóz, debe quedarse de titular y hacer trabajar a sus suplentes Aguirre y Ocejo. Siguiendo con la parte de arriba, ya apareció Ibargüen, me urge verlo junto a Otero, cada uno en una banda, así, por lo menos en el papel, Santos debería atacar más y mejor. De Ayrton no volveré a escribir hasta que juegue, ya basta.

Santos con este excelente e inesperado arranque está ya prácticamente con la mitad de puntos (12) que hizo el torneo pasado (25) producto de tres victorias, tres empates y aún no conoce la derrota. Va el jueves a visitar a San Luis y después el domingo 28 de febrero recibe a los Bravos, dos partidos en donde pudiera seguir sin perder y sacar 4 puntos que lo dejarían a las puertas de repechaje. Si en 8 fechas Santos suma 16 puntos, tendrá mucha tranquilidad para acomodarse bien en puestos de arriba.

En la raya quedarán estos Guerreros, nos lo vienen demostrando y es momento de empezar a confiar en ellos y en su comandante.

Manye Castil // @manyecastil