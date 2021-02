A través de redes sociales, usuarios reportaron durante la mañana de este lunes apagones masivos en los estados de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas, mismos que se han visto azotados por una intensa ola helada desde el fin de semana.

Según comentarios en redes, los servicios de electricidad, internet y telefonía se han visto afectados tras registrarse las bajas temperaturas.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) difundida a través de redes sociales, debido a un alto flujo de energía eléctrica entre las regiones del sur y norte del país, ocasionado por las salidas de centrales eléctricas de generación por la falta de gas natural y la pérdida de algunos elementos de la Red Nacional de Transmisión, a las 7:48 horas de este lunes se presentó un desbalance entre la carga y la generación en el norte y noreste del país afectando aproximadamente 6950 MW de carga.

Despierto después de haberme dormido a -7 grado y con la sorpresa que todo está congelado, se fue la luz en Tamaulipas y Nuevo León y no se sabe cuándo regresará, se fue el agua también y de paso si no era suficiente se fue el gas. — !'☻︎ _ ☹︎ (@rmzmelanini5) February 15, 2021

Apagón masivo en Nuevo León. Se nos va a enfriar el jacal ❄️ pic.twitter.com/ACv8qaCSw0 — (@denymanjarrez) February 15, 2021

Nuevo Laredo, Tamaulipas a -8 y sin electricidad. Al parecer es en toda la región. pic.twitter.com/KGBQaxiBjS — エリック (@replicante90) February 15, 2021

Antes, señaló que debido los efectos del Frente Frío No. 35 y en relación al Estado Operativo de Alerta declarado el pasado sábado 13 de febrero de 2021, así como la falta de suministro de gas natural, el Cenace solicitó a la población en general de los estados del Norte del país (en particular de Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua) su apoyo para reducir el uso y consumo de la energía eléctrica no prioritaria durante las próximas horas "ya que este evento climatológico requiere que se salvaguarde la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional".

"Con ayuda de todos sus usuarios para minimizar riesgos de interrupciones o daños mayores. Agradecemos el apoyo de toda la ciudadanía ante esta contingencia. Se continuará informando al respecto".

a las 7:48 h se presentó un desbalance entre la carga y la generación en el norte y noreste del país afectando aproximadamente 6950 MW de carga. Por lo que, el @CenaceMexico se encuentra instrumentando el restablecimiento. Se continuará informando el avance de este — @CenaceMéxico (@CenaceMexico) February 15, 2021

Durante la tarde-noche del domingo, habitantes de diversos municipios de Nuevo León, reportaron la caída de aguanieve ante una masa de aire polar ártico parte del Frente Frío Número 35, suceso que también se registró en Tamaulipas.

Ya llegó la nieve a #Apodaca ❄️ En Privalia Concordia! ⛄️⛄️ pic.twitter.com/vyVDexnlN0 — Apodaca News (@Apodaca_News) February 15, 2021

Así la nieve en Garcia Nuevo Leon. Vía: @alavezsi.pic.twitter.com/TUIeieoKx0 — Webcams de México (@webcamsdemexico) February 15, 2021

Asimismo, la vialidad en Coahuila también se vio afectada por el cambio climático, ya que los pavimentos de puentes y carreteras quedaron congelados, como fue el caso de Piedras Negras, determinando las autoridades cerrar estas vías con el fin de prevenir accidentes.

