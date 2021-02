DOSIS, TESIS Y OTRAS 'SIS'

Según el libro de etimologías, la terminación "sis" significa acción, formación, operación o generalización. La palabra aféresis se refiere a la pérdida de uno o más sonidos al principio de una palabra. Proviene de un vocablo griego que significa "quitar", precisamente porque la aféresis ocurre cuando le quitas una parte del principio a la palabra. El ejemplo más fácil de entender es "ora", que es aféresis de la palabra "ahora" porque en el proceso perdió la primera 'a' y la 'h'.

Pero déjeme buscar una palabra un poco más conocida que aféresis en nuestro lenguaje cotidiano, por ejemplo: la palabra "dosis" que aparece en todas las medicinas. ¿Cuál es la dosis de este medicamento? Quiere decir que cuántas tabletas o cuantas gotas le debemos dar al enfermo para que se cure. La palabra dosis viene del griego dosis que es "acción de dar", o sea que esto nos dice el significado de la palabra con toda claridad.

También podemos recurrir a una vieja conocida nuestra que es la crisis. La definición de crisis dice que es "un momento decisivo, una situación inestable" y que viene del griego crisis que es "punto decisivo" de krineinque significa "separar o decidir" y pues sí, la crisis es un momento decisivo, en el que hay que tomar importantes decisiones, aunque a nosotros en México ya el momento de la crisis se nos ha alargado por años y hasta décadas.

Está en este grupo una palabra bastante desagradable que es la cirrosis, una enfermedad que se ha llevado a mucha gente, principalmente a algunas personas con problemas de alcoholismo. Yo creía que la palabra cirrosis provenía de una raíz etimológica que se refería al hígado pero no; cirrosis proviene del griego kirrhós que quiere decir "anaranjado" debido al aspecto amarillento del hígado enfermo.

La diagnosis es la acción de diagnosticar y diagnosticar es dar o hacer un diagnóstico, es decir, el arte de reconocer una enfermedad a través de sus síntomas.

La tesis es la proposición que se apoya con razonamientos o también un escrito que presenta a la universidad un aspirante a determinado título académico. Tesis viene del griego thesis que es una proposición o acción de colocar o poner.

Por último cito al éxtasis, que es un estado de admiración intensa en que no se razona y viene del griego ékstasis que significa embeleso, desplazamiento o desvarío, de existanai que es "poner fuera de su lugar, desplazar, desarreglar, trastornar, perturbar el sentido o la mente".

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA: Myrna Suárez: ¿Cuándo se usa la expresión sobretodo junto y cuándo se usa por separado?

LE RESPONDO: Sobretodo junto es un sustantivo y se refiere a un abrigo. Un ejemplo del uso de esta expresión en palabras separadas sería:"Me interesa que me hables, pero sobre todo, me interesa que me mires de frente".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La mejor manera de vivir en paz con los vecinos es no tener vecinos.