Pide AMLO 'amarrar' programas sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no desaprovechar el tiempo y la oportunidad, pues, en el caso de los programas gubernamentales, aseguró, hay la mala costumbre de que termina un gobierno y estos desaparecen. "Cambian los programas, desaparecen, ya son otras políticas, aunque el nuevo gobierno pertenezca al mismo movimiento, ya es una visión distinta.

"Ahora que hay un gobierno que voltea a ver al pueblo, no perdamos el tiempo y no perdamos la oportunidad, porque no sabemos qué nos depara el destino", mencionó el Mandatario federal.

Durante una visita a un vivero del programa Sembrando Vida en esta comunidad campesina, el Ejecutivo "toco madera" y dijo que si hay un retroceso, si regresa la corrupción, si regresa el régimen de privilegios, si el gobierno vuelve a ser un comité al servicio de la minoría, entonces ya no estarían estos programas.

"Cuando se reformó el artículo 4 de la Constitución para elevar a rango constitucional el derecho la pensión de los adultos mayores, de los niños y niñas con discapacidad, así como las becas para estudiantes, y que la salud, la atención médica, los medicamentos, fuesen gratuitos, hubo partidos en la Cámara de Diputados que votaron en contra", recordó. El presidente López Obrador refirió que, como su gobierno tiene mayoría en el Congreso y se contó con el apoyo de partidos progresistas, se logró poner en la constitución esos derechos.

"Ya no es un programa, ya es un derecho adquirido, se elevó ese programa y otros más a rango constitucional, y esté quien esté en el gobierno, se tiene que mantener ese programa, porque en la misma Constitución quedó escrito que cada año el presupuesto tiene que ir creciendo para la pensión a adultos mayores, la pensión a niñas, a niños con discapacidad, las becas a estudiantes de familias pobres y para la atención médica, garantizar el derecho a la salud". En ese sentido, el Presidente señaló que en el caso de estos programas es más difícil para las administraciones federales dejarlos "bien amarrados".

"Los pueden desatar, pueden desaparecerlos, [pero] cuando termine nuestro gobierno. Por eso, insisto, hay que aprovechar el tiempo, hay que sembrar, hay que utilizar el apoyo para cultivar las parcelas, porque es un patrimonio que se deja a los hijos hacia adelante", reiteró. El Presidente también anunció que antes de que termine su gobierno entregará a los más de 400 sembradores del programa Sembrando Vida los 500 pesos mensuales que se "ahorraban" para asegurar la continuidad del programa.

"Lo mejor es que esos ahorros que ustedes tienen se les entregan antes de que termine nuestro gobierno, para no dejar recursos y, a lo mejor, problemas a futuro. Vale más que al finalizar nuestro sexenio esos ahorros se distribuyan a todos los sembradores", agregó.

Al respecto, el mandatario adelantó que el programa Sembrando Vida se ampliará en Oaxaca y se orientará al cultivo del maguey, por la gran demanda de mezcal y con el fin de aumentar los ingresos de productores. "Es una bebida de los dioses y es el mejor mezcal de México. No quiero herir susceptibilidades, yo respeto a todos los productores, pero la verdad es que el mezcal de Oaxaca es de primer orden, es de lo mejor que hay en nuestro país".