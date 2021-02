Reubican a afectados de 19-S en departamentos en CDMX

En 16 torres de departamentos con áreas verdes, cajones de estacionamiento y con una planta para que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) dote de líquido potable a la colonia Ampliación de los Olivos, Tláhuac, serán reubicadas 330 familias damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

El proyecto de esta zona habitacional que estará ubicada en la calle Porvenir número 226 manzana 74, conocido como Arboledas, está en manos del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi), quien planea construir torres de cinco niveles. Los departamentos estarán disponibles de tres y dos habitaciones, con balcones y todos tendrán estacionamiento en la planta baja, de acuerdo con el proyecto arquitectónico del instituto.

El comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, explicó que se visitaron 8 mil 500 inmuebles de donde se determinó que 330 familias no podrían ser reubicadas en su misma zona. Luego acudieron a cuatro predios para ver las condiciones de suelo y si se podía edificar, por lo que finalmente eligieron como el idóneo para las familias el terreno de Arboledas conformado por 5 mil metros cuadrados.

"Las condiciones del suelo donde tienen su vivienda no se les puede volver a reconstruir ahí porque los dejaríamos otra vez en una situación vulnerable sobre todo por las grietas en el oriente de la Ciudad. Entonces, al determinar por medio de estudios de suelo con binomios, en donde especialistas de suelo fueron a visitar 8 mil 500 inmuebles y de esos resulta que cerca de 330 familias no podían volver a tener su casa en esa zona y esa es la razón por lo que generamos la necesidad del programa de reubicación", comentó Cravioto.

Manifestó que las condiciones de suelo en la Ciudad no se pueden generalizar y más con las capacidades de ingeniería que existen, pero que construir en las zonas que presentan grietas en el oriente de la capital significaría un mayor costo para las autoridades. Los valores para edificar serían 10 veces arriba, por lo que decidieron reubicar a las familias en un proyecto de unidad habitacional que no significará un impacto negativo para la zona. El predio de Arboledas fue adquirido por el Gobierno capitalino a un particular, lugar en donde había bodegas que fueron deshabilitadas para iniciar la obra.

"Fue un predio que nos dio buenas condiciones tanto en suelo, dimensiones, como de costo, entonces se adquirió a través del Invi, pero no fue el único que vimos en la zona. Pero se decidió este por costo beneficio y seguridad para las familias", dijo. "Van a ser torres de departamentos de 65 metros, van a tener bastantes áreas libres para la gente, se van a contemplar cajones de estacionamientos, se va a donar 600 metros para una planta del Sistema de Aguas, para que no haya problemas de falta de agua en ese espacio y en las viviendas aledañas", precisó Cravioto.