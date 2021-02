Difunden videos del terremoto en Japón de 7.3 grados

A través de redes sociales se han difundido diversos videos que registraron la fuerza del sismo, escenas grabadas por cámaras de seguridad o por residentes con ayuda de sus teléfonos celulares.

El sismo que tuvo lugar a las 23:08 hora local del sábado (14:08 GMT), provocó diversos daños en la prefectura de Fukushima, tal como lo muestra un video en el que se aprecia la estación del metro inundada tras romperse las tuberías por la fuerza del terremoto.

