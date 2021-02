El que sigue buscando acaparar los reflectores a propósito de los tiempos electorales es el promotor número uno del dióxido de cloro y alcalde de Francisco I. Madero por Morena, Jonathan Ávalos, quien, a decir de nuestros subagentes, a toda costa quiere reelegirse, y por esa razón se la pasa de pleito en pleito con los regidores que lo cuestionan o invitando a los protagonistas del espectáculo para que hablen de las bondades del producto mágico que tanto promueve. Y como si el protagonismo fuera contagioso, nuestros subagentes, disfrazados de barril de vino listo para envasar, nos reportaron que otro que enloqueció, porque tiene las mismas aspiraciones de seguir en el cargo, es el alcalde de Parras de la Fuente, Ramiro Pérez Arciniega, también del partido de moda, Morena. Aunque uno de los principales inconvenientes a los que se ha enfrentado el edil son los reclamos de uno que otro empresario que señala a su Administración de darle al traste a los recursos del vapuleado "Pueblo Mágico" con cuentas mochas y cero beneficios.

En un delirio de dictador a don Ramiro le dio por destituir a los regidores y de paso tomarles protesta a los suplentes, que son sus incondicionales. Ya encarrilado el alcalde también corrió a su tesorera y nombró un funcionario a modo. De esta crisis de los alcaldes morenistas embriagados de poder y que se destruyen solos seguramente se aprovecharán con singular alegría sus adversarios en pleno proceso electoral, sobre todo aquellos a los que su institucionalidad los hace hacerle caso al jefe.

Y el que se salvó por un pelito de rana calva de perder la reelección para la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila fue el expresidente estatal del Partido Revolucionario Institucional Salvador Hernández Vélez. Si bien era el candidato único a ocupar otra vez los destinos de la máxima casa de estudios de la Provincia de Coahuila, hasta el 2024, ocurrió lo que nadie se esperaba, que el lagunero se topara con casi un 30 por ciento de votantes que pidieron "nuevas elecciones". Esto sucedió en las escuelas y facultades de la Unidad Saltillo, donde se dio el mayor número de alumnos y maestros que decidieron no apoyarlo, quién sabe por qué. Nuestros subagentes nos comentan que aparentemente no hubo "travesuras" en su contra, por lo que don Chava tendrá mucho trabajo, necesidad de presencia y acercamiento con los estudiantes y maestros, así como en el mejoramiento en la calidad educativa, para ganarse la confianza y el apoyo en su nueva gestión de parte de quienes le dieron la espalda. Al día siguiente de la elección universitaria varios maestros y estudiantes realizaron protestas en contra del reelegido rector, aunque, a decir de nuestros subagentes, disfrazados de estudiante desvelado, parte de los inconformes son algunos maestros y trabajadores sindicalizados a los que les han bajado los privilegios laborales en el periodo de don Chava, por lo que podrían estar pasándole la factura por haberles quitado algunas jugosas prestaciones.

Nuestros subagentes, disfrazados de "viene viene" en la "capirucha" del esmog, que apenas vio la luz al salir del semáforo epidemiológico rojo, aunque algunos aseguran que fue más por orden federal que por la baja en los contagios y hospitalizaciones, nos comentan que durante la reciente visita que hizo el "góber" epidemiólogo y ahora representante médico Miguel Riquelme Solís, en sus afanes de conseguir por lo menos dos milloncillos de dosis de vacunas para inmunizar a un millón de coahuilenses, busca por aquí y por allá tratando de concretar la compra en la que anunció invertirá 500 millones de pesillos. Los indiscretos subagentes nos reportan que la desesperación de don Miguel no es para menos, ya que las dos millones de vacunas chinas de la empresa CanSino que llegaron a México esta semana y que son para una sola dosis se fueron a Querétaro para ser envasadas, y el proceso tardará por lo menos un mes y medio antes de que estén disponibles, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como de plano los tiempos de vacunación anunciados por el Gobierno federal no se están cumpliendo ni para el personal médico y menos para adultos mayores, el mandatario coahuilense se propuso acelerar sus gestiones. A decir de los subagentes, expertos en la cosa política, todo parece indicar que el plan de vacunación de la 4T se va a "reactivar" días antes del 6 de junio y claro que les seguirá dando preferencia en la inoculación a los llamados "Servidores de la Nación" y a otros promotores de los programas de Bienestar que por pura y mera coincidencia son los que andan levantando los padrones electorales.

Los subagentes, que todo lo ven y todo lo oyen, nos reportan que donde las cosas andan un tanto extrañas por decir lo menos, es en la Administración del alcalde Jorge Zermeño Infante, porque están sucediendo varios "hechos aislados", según una frase que se ha vuelto constante, lo que, según sus malquerientes, le presenta un difícil panorama en su campaña para la diputación federal por el Distrito número 5. No solamente la incómoda, oficiosa y estridente fracción priista le reclamó por los supuestos desórdenes financieros del 2020 por casi 66 millones de pesillos, que vienen a representar un subejercicio, que nadie se explica dónde están esos recursos etiquetados dentro de los Programas Operativos, así como un aumento en la nómina de un año a otro. Y como si fuera poco, le robaron otra escultura de la Plaza de Armas, El Tritón. Apenas en diciembre del año pasado fue El Heraldo, lo que puso en entredicho la efectividad de las acciones de patrullaje de los "muchachos" del jefazo de la policía, Primo García Cervantes, y peor aún, las cámaras de vigilancia del "mini-Pentágono"… Perdón, Centro de Inteligencia. Si a eso se le añade que otra vez los agentes de Tránsito y Vialidad andan multando a los automovilistas a diestra y siniestra, serán pues muchas ollas en la estufa las que tiene que vigilar don Jorge, quien ya terminó de hacer maletas para pedir licencia por casi cuatro meses.

Quien se olvidó, al menos por un rato, de sus raíces priistas fue el exalcalde de Lerdo Carlos Aguilera, quien al no poder concretar con su partido sus aspiraciones para buscar una candidatura a una diputación federal, "saltó" al casi moribundo partido Movimiento Ciudadano, donde le darán cobijo para que busque una beca por el distrito número 3, por lo que no faltó quien le recordara su mítica frase: "¿Apoco nos vamos a quedar así?". Incluso volvió a activar sus redes sociales para presumir su apoyo en comunidades a las cuales nunca se acercó cuando fue presidente municipal, legislador local y regidor. Los que andan "ofendidos" e "indignados" son los regidores de Lerdo, luego de que los balconearan como el segundo Cabildo más caro y el menos productivo de la Zona Metropolitana de La Laguna. De inmediato todo el colegiado reviró al estudio realizado por "Regidor Mx", y argumentaron que "le falta un análisis profundo". El estudio también arrojó que Ciudad Jardín cuenta con el alcalde mejor pagado de toda la región, por lo que don Homero Martínez aseguró que su sueldito de 105 mil pesillos no corresponde a su ingreso mensual, pues es bruto… Quiso decir su sueldo, y ya que el pobre edil dijo que se queda casi sin nada, pues le descuentan el 36 por ciento del impuesto sobre la renta, más lo del ISSSTE, la tanda, el abono de la lavadora, etcétera, algunos de sus oponentes le recordaron que podría completar con sus asesorías al sindicato de la Universidad Autónoma de Coahuila.