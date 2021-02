las palabras tienen la palabra

CASTAÑOS Y CASTAÑUELAS

Es un verdadero peligro… porque por más que uno se resiste, ahí vienen a traérselo a la puerta de su hogar. ¿A qué me refiero? A los vendedores de pan, por supuesto, ¡y yo queriendo adelgazar! Así, ¿pues cómo? A esta que es su casa (pero que está a mi nombre) llega todos los días, a las seis y media de la tarde, la camionetita llena de delicioso pan recién hecho, y se instala aquí afuera con su altavoz a todo volumen: "Ya llegó, ya está aquí, panadería El Castaño". Y yo caigo… y si me pongo auriculares para no escucharlo, viene mi hijo para avisarme: "¡Papá, ya llegó el pan!" Así no se puede.

Bueno, pero mi intención, más que quejarme de la tentación que esto representa y, de paso, hacerle publicidad a esta panadería, es el de analizar la palabra "castaño" y sus variedades. Porque es una palabra que encontramos mucho: se usa en apellidos y nombres (como el de la panadería que le digo) incluso de lugares, como la ciudad de Castaños, en el estado de Coahuila.

El castaño es un árbol muy bonito, sumamente noble porque da muy buena sombra, tiene madera muy apreciada y además produce unos frutos deliciosos: las castañas. Bueno en realidad, originalmente el nombre "castaño" es solamente del árbol y su fruto se llamó: "nuez del castaño", porque es parecido en tamaño y sabor a la nuez y porque, pues obvio, proviene del castaño. Luego, como pasa seguido con el lenguaje, se fue modificando el nombre para hacerlo más práctico, quedando en "nuez castaña" y finalmente en "castaña".

Si usted alguna vez ha probado las castañas (la nuez del castaño) sabrá que tiene una cáscara de color pardo oscuro, es decir, rojizo. A este color también decidimos ponerle el nombre de castaño, precisamente por el color tan especial de la cáscara de este fruto. "¿De qué color tiene el cabello esa chica?" "Pues no es negro, negro… es más bien castaño" y ya con eso nos damos una buena idea de la tonalidad de su cabellera. Incluso usamos el nombre para referirnos a la persona, así como decimos "él es rubio" para los que tienen así el pelo, decimos también "él es castaño", en el sobreentendido de que nos referimos a su cabello.

Coloquialmente, la palabra castaño tiene muchos significados en el español, aunque algunos no son tan conocidos. Tenemos, por ejemplo, que una castaña es un golpe, un choque. También es una bofetada, o una cosa de mala calidad o algo muy aburrido. Incluso una castaña es una borrachera… ¿en serio? Pues como que "no me cuadra" con lo de "aburrida". En México, un castaño también es un barril pequeño.

Del diminutivo de castaña, deriva el nombre de las castañuelas, este instrumento de percusión tan peculiar que se usa en los bailes de flanco y que se llama así porque se parecen en su forma al fruto que ya le mencioné.

Hay un grupo de rock originario de la Ciudad de México que se llama La Castañeda, y seguramente ellos tomaron ese nombre del manicomio más grande de México que así se llamaba: La Castañeda; inaugurado por Porfirio Diaz en 1910 y que se conoce por la insalubridad de sus instalaciones y el abuso que se les dio allí a sus más de sesenta mil pacientes.

Qué horror.

ME PREGUNTA:Pedro de Anda: He escuchado la palabra "opimo" pero no sé bien lo que significa. ¿Es como "óptimo"?

LE RESPONDO: Opimo quiere decir "algo abundante, rico". No tiene relación alguna con "óptimo" y es una palabra llana, o sea que el acento lo tiene en la 'i': opiiimo.

