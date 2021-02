Valle de México regresa al naranja

Después de ocho semanas de semáforo rojo, los gobiernos de la Ciudad y el Estado de México regresaron el color naranja por la baja en hospitalizaciones y contagios por COVID-19, por lo que incrementaron las actividades económicas que podrán reabrir la próxima semana y disminuyeron las restricciones en sectores que ya estaban operando.

En la capital volverán los teatros, pero al aire libre -donde el uso de cubrebocas será obligatorio-, gimnasios y albercas en espacios cerrados y templos religiosos, además se incrementa el horario de cierre de restaurantes hasta las 22:00 horas.

Mientras que en la entidad mexiquense, las plazas, centros comerciales y tiendas departamentales cerrarán tres horas más tarde, es decir, a las 21:00 horas. Los restaurantes podrán operar con un aforo de 30% en interiores y 40% en exteriores, abriendo de lunes a domingo hasta las 22:00 horas. Anteriormente no podían hacerlo el fin de semana.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que una vez que la Secretaría de Salud federal les informó de que los indicadores referían que la capital podría regresar a semáforo naranja, se tomó la decisión de abrir actividades de manera precavida para no generar una apertura muy grande que pueda tener una reversión en la disminución de las hospitalizaciones.

"Entendemos y comprendemos la difícil situación que han vivido muchísimos sectores económicos, estamos conscientes de ello, pero también nuestra responsabilidad es cuidar la salud y por ello estas medidas preventivas y con mucha precaución esta apertura de las actividades, si seguimos bajando esta semana, pues la próxima semana ya estaríamos en mejores condiciones", expuso la mandataria.

Eduardo Clark García Dobarganes, director General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), destacó que las reglas de este semáforo naranja son diferentes a las que se implementaron el 29 de junio pasado, cuando se estaba en el mismo color, y por eso cada viernes se publicarán en la Gaceta Oficial de la capital las medidas que correspondan.

"El semáforo naranja de junio estaba diseñado de acuerdo con lo que sabíamos del virus en ese momento; son reglas diferentes, no significa que no vamos a seguir abriendo cosas. Este proceso de semáforo naranja comienza de cero, tenemos que ir confirmando que lo que vamos abriendo no genera repuntes, y por eso vamos a ir revisando semana con semana", aclaró.

El funcionario destacó que la Ciudad de México alcanzó 24 puntos de los 40 máximos posibles que establecen los indicadores que determinan el semáforo epidemiológico, por lo que se decidió que regresara a naranja, pues para el rojo se debe contar con más de 32 puntos.

García Dobarganes explicó que han bajado siete de los 10 indicadores: la tasa de reproducción efectiva del virus pasó de 1.20 a .86; el porcentaje de camas generales ocupadas disminuyó de 80% a 79%; el de camas con ventilador descendió un nivel de riesgo del 4 al 3, con 73%; el porcentaje de positividad del virus se encuentra en 19%; tendencia de síndrome COVID, que es el indicador de menor riesgo, en cero, también se redujo la tendencia de mortalidad y de hospitalizados.

No obstante, sigue alta la tasa de incidencia de casos estimados, la de mortalidad de los mismos y de hospitalizados.