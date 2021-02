GUSTAVO MONTES y el diálogo revalorativo

En una noche naciente, bajo el brazo de la Sierra de las Noas que alberga al Museo Casa del Cerro, el maestro Gustavo Montes inauguró el pasado jueves su muestra Revaloración del Desecho, dentro de la pinacoteca del citado recinto.

La muestra contiene 30 piezas pictóricas del creador lagunero, realizadas entre 2018 y 2021, cuyo discurso incita a un diálogo artístico respecto a revalorizar lo desechado.

"Las series no son necesariamente una serie que se termina en el momento. Ya vendrán otras cosas que podré intervenir, resignificar y podrán ser parte de esta serie".

Después de transmitir un breve recorrido a través de las redes sociales de la Dirección General de Cultura (DGC), el maestro Gustavo Montes compartió sus reflexiones para El Siglo de Torreón. En ellas abordó la génesis de la muestra, el diálogo artístico que existe en su creación y detalles sobre la elaboración de ciertas piezas.

ENTRE EL DESECHO

Para Gustavo Montes, revalorizar el desecho surge de un motivo personal, pues con base a críticas, reflexiona sobre los cuestionamientos que otras personas y él han emitido sobre su obra.

"En muchas ocasiones he encontrado en cuadernos de las salas donde he expuesto, frases como: '¡Pero cómo puede ser posible que se atreva a vomitar sobre la superficie! ¡Cómo se atreve a hacer eso si está más bonita la piedra que está allá afuera!'. Y eso es precisamente una cuestión que va con revalorizar las cosas, con entender las realidades de otros y que la naturaleza nos puede asombrar tanto como la obra de arte".

Montes inició este proyecto con un par de intervenciones sobre obras de Román Eguía que fueron rescatadas de los desechos. Así decidió pintar encima de ellas. Menciona que atreverse a esa intervención también es mostrar respeto hacia el artista y un enfrentamiento hacia el discurso del objeto.

"Revalorar algo es, en ese sentido, una posición bastante fuerte, que tiene que ver con el precio... y las cosas no tienen precio".

Así, se trata de buscar otra posibilidad dentro del mismo objeto: la posibilidad de que el público pueda encontrar otro sentido. Se abre un diálogo donde Gustavo montes se planta directamente ante el discurso de otro artista.

"Aquí hay una especie de anonimato del objeto: tal vez el artista tiró eso a la basura porque no lo deseaba o tal vez hubo alguien que se cuestionó: '¿Eso qué es?'. Como ese discurso donde la gente regresa con mi trabajo, sobre todo con los últimos, porque en el inicio de mi trabajo eran cosas muy realistas y la gente se identificaba inmediatamente con ellos, porque ven la puerta de su casa, una flor, etcétera, algo que les ha significado e inmediatamente arropan ese objeto. En esta muestra es otra cosa".

Y es que, entre las piezas intervenidas y de creación original que conforman Revalorizar el desecho, coexisten aspectos autobiográficos del autor. Gustavo Montes menciona que, durante su infancia, fue pepenador, así que el oficio de rescatar objetos y brindarles significados lo ha acompañado desde chico.

"Hay una cuestión autobiográfica desde la infancia. Si recojo (porque es una cuestión cotidiana que hago) algo que me significa, de repente puede parecer que estoy en un basurero; de repente es un papel que recojo, de repente es una rama, de repente es esto, de repente es aquello. Sí tiene que ver con una cuestión autobiográfica completa, porque parto de una familia bastante humilde y en algunas ocasiones estuve de pepenador en el basurero, de niño. Entonces, esa cuestión de buscar y encontrar entre los objetos y la basura, es una parte que me viene de una situación vivida y también de encontrar algo que la gente no ve".

EJEMPLO

Gustavo Montes se dirige casi al fondo de la galería, para ejemplificar su idea en una de sus obras. Dice que se trata de una pintura anónima, que estuvo totalmente desecha, la cual tuvo que separar del bastidor, volverla a entelar y aplicarle humedades para poder extender sobre el entelado.

"Hay un personaje de pie. Es una reina africana. Entonces, al ver este objeto, al ver al personaje, me hablaba de geografías, de cuestiones que tienen que ver directamente con la tierra. África es uno de los sitios que a mí me parece significativo de esa realidad más ligada hacia la tierra".

La inauguración de la exposición Revaloración del Desecho se realizó en el marco del 27 aniversario del Museo Casa del Cerro, el cual actualmente tiene un horario de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas.