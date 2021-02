El poder de un abrazo, un beso, un pensamiento

¿Les ha pasado que hay días donde se sienten tristes, sin ganas, perdidos, días que simplemente se derrumban, lloran, y aparecen sentimientos de soledad, tristeza, dolor?

¿Les ha pasado? ¿Cómo curar esto, cómo sanar, cómo seguir?

Recuerdo hace 1 año recibir la mejor cura, en momentos donde no me encontraba del todo bien, después de una larga travesía de vida, regrese a casa de mis padres después de haberme ido fuera desde hace más de 11 años, y aunque quería aparentar que todo estaba bien, no lo estaba, se me notaba, tenía la sonrisa torcida, mi energía estaba baja, incluso, mi cuerpo resintió lo que me pasaba en mi interior y me tumbó en la cama por 3 días seguidos, sin poder moverme , sin fuerza, con "gripa", como lo llaman los médicos, "corazón roto", lo llame yo.

Recuerdo ver a mis papas, que me observaban y me cuidaban a su modo, con te de manzanilla, con pastillas, con consejos como "Ponte calcetas, no andes descalzo", pero nada de eso me curaba. Hasta que justo el tercer día, apareció ella. Yo me encontraba en la cama tirado, "cansado", enfermo, y ella, se acostó al lado mío, me miro a los ojos, y se quedo ahí un tiempo, no me dijo nada, después se me acerco, y me abrazo, fuerte, no me soltaba, duro como un minuto.

Después me volvió a ver a los ojos y me dijo, "Te amo tío" y me dio un beso en el cachete, se levanto y se fue.

Por fin, desperté, me di cuenta, que esta bien sentirse mal, dejar que el cuerpo libere sus emociones, pero también, que, en lo simple de la vida, podemos encontrar personas, situaciones o momentos que nos hablan, nos despiertan y nos impulsan. Me di cuenta de lo privilegiado que soy y que tengo muchas razones para estar feliz y contento.

Ella es Mariangel, mi sobrina, que antier cumplió solo 8 años, que sin pensar nada, sin ni siquiera querer ayudar, simplemente sintiendo y amando, me dio una de las lecciones y aprendizajes más importantes en mi vida y que nunca olvidaré.

Gracias Mariangel, por ser un ángel, para la familia, para tus compañeros, tu comunidad, tu entorno, pero sobre todo para mí.

A veces no nos damos cuenta del poder de un abrazo, un beso, o incluso un pensamiento, cada vez que estoy triste por alguna situación, pienso en este momento, que lo guarde, y sé que todo va a estar bien, y sé que me volveré a levantar, con ganas, con alegría, con ángeles y personas que me rodean.

Muchas felicidades Mariangel, por tu cumpleaños, numero 8, muchas felicidades por ser así, por abrazarme, besarme e impulsarme con el pensamiento cada vez que lo necesito.

