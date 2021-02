El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, fue entrevistado respecto al programa de vacunación contra COVID-19 y la crisis económica en México.

En el programa del periodista Loret de Mola, Herrera afirmó que a fines de marzo "va a haber 22 millones de vacunas, más las acumuladas porque muchas fueron llegando muchas menos en febrero, enero y diciembre, alrededor de 28 millones".

Cuestionado si vacunar a toda la población adulta de la tercera edad, alrededor de 15 millones, para finales de marzo aún es posible, el secretario reiteró la postura del gobierno y afirmó que será posible.

"Estamos pensando que para junio o julio, acumulados, estarán vacunados alrededor de 72 millones de mexicanos...en la campaña de vacunación más agresiva que ha habido contra el sarampión a finales de los 80's se pusieron 10 millones en un mes, alrededor de 300 mil por día".

Calificó que "va bien" la campaña en México, pero aclaró "va todo lo bien que puede ir para la complejidad que existe, pero además hay dos restricciones distintas, la que todo el mundo tiene, la falta de vacunas y a partir de marzo serán los vacunadores y para esos nos hemos venido preparando".

Ante el nivel de pobres que dejará la pandemia, Herrera señaló que "eso lo vamos a saber cuando Coneval dé la información, en julio".

"Claramente va a haber más pobres", apuntó y agregó que el Banco Mundial (BM) está estimando que habrá alrededor de 200 o 300 millones de pobres adicionales.

"La forma en que todo el mundo atacó la pandemia fue generando un proceso de confinamiento fuerte, lo cual quiere decir que muchas actividades disminuyeron, mucha gente no recibió ingresos", expresó.

Si bien la economía mexicana es la número 15 del mundo por su tamaño, "en términos per cápita estamos muchísimo más abajo, por PIB per cápita hay muchísimas más economías que están muchas veces que México... además la tasa de interés en Suiza, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido es negativa, es decir que el programa de apoyos que echaron a andar fue pidiendo prestado y no les costó", sentenció.