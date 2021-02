Mientras que alrededor de mil trabajadores de la salud de primera línea aún no reciben el refuerzo de la vacuna COVID en Monclova, hay más de seis mil médicos, enfermeras, camilleros, intendentes y administrativos de segunda y tercera líneas que aún no son inmunizados ni con la primera dosis, y las autoridades no saben cuándo llegará el biológico para aplicárselos.

Esto fue señalado por el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05 de la Secretaría de Salud, Faustino Aguilar Arocha, quien dijo que tampoco han llegado las vacunas contra el virus SARS-coV-2 para los adultos mayores. El médico indicó que desconoce qué vacunas son las que enviará el gobierno federal a Coahuila, para saber cómo se procederá con la continuación de la inmunización de personal de salud e iniciar la de las personas de la tercera edad. Ver más: Faltan más de 6 mil vacunas COVID para personal de salud en Monclova