'Miembros' del CJNG advierten a AMLO y amenazan a 'El Teto'

Por medio de redes sociales, supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, enviaron un mensaje en el que amenazaron de muerte a Héctor Zepeda Navarrete, mejor conocido como 'El Teto', presunto líder de Cárteles Unidos, además de advertir al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el próximo proceso electoral, pues se liga a dicha asociación criminal con el partido de Morena.

El material que no ha tardado en viralizarse, muestra a tres hombres que serían parte de la organización dirigida por Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, mientras uno de ellos se dirige a la cámara para decir que 'no pretenden atentar contra la seguridad de las localidades en las que operan, pues su guerra no es contra el pueblo'.

"Hemos demostrado que al pueblo o ranchería a la que llegamos, lejos de perjudicar como las lacras y 'panochones' de 'El Teto' y 'El Toro', les quieren hacer creer, al contrario nosotros ayudamos con lo que podamos a nuestra gente, porque no somos de Jalisco, somos más michoacanos, no como las lacras de los Cárteles Unidos”, dice el hombre.

Asimismo, señala que el ‘motivo de su guerra’ sería porque Héctor Zepeda Navarrete y Germán Ramírez Sánchez, ‘traicionaron el movimiento de autodefensas’.

“Quienes verdaderamente mancharon y traicionaron el movimiento de autodefensas fueron Héctor Zepeda Navarrete y Germán Ramírez Sánchez, ya que ellos, desde el 2017 empezaron a descargar cocaína en lanchas y avionetas de la Guardia Farías y de Felipe Villalobos, además de hacer lo mismo que hacían los caballeros templarios como cobrar cuotas”.

Las acusaciones contra Zepeda Navarrete continúan, señalando de diversos delitos que incluyen robos, homicidios y contrabando de cocaína.

“Deberías de tener hue... para decirle al pueblo realmente quién eres. Ya que toda tu vida haz sido una lacra. Ahora te das baños de pureza. Dile qué hacías en la frontera de Nogales de pollero y cuánta gente no dejaste abandonada en el desierto. Y dile también que a los Caballeros Templarios tú les comprabas los carros robados para desmantelarlos en tu chatarrera. Diles, también, al pueblo y al gobierno de donde sacaste el dinero para comprar las casas, los ranchos, la maquinaria, el ganado y las huertas que te administra tu cuñado Carlos Alcalá, tu hermano el Mireles Zepeda y tu sobrino (...) También hubieras aclarado a tus compañeros que se fueron con el CJNG es nomás porque tú les pagabas nomás USD1,000 y tú te quedabas de 300,000 a 400,000 de cada lanchazo. También hubieras dicho que tú cuidas la plaza y que tu hijo es el que vende el hielo”

Uno de los detalles que ha llamado la atención del público sobre el comunicado, es que se menciona al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la senadora Gricelda Valencia de la Mora de Senadora, a quien la llaman ‘protectora y amante de tetos’.

“¿Ya sabe el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que le cuidas y proteges a tu amante, el narcotraficante y líder de Cárteles Unidos, Héctor Zepeda Navarrete y a German Ramírez Sánchez?”, pregunta el hombre en el video para después continuar con acusaciones contra la senadora a quien vincula con ‘El Teto’.

“Dile al señor presidente que tú le quitaste las órdenes de aprehensión con el acuerdo que hiciste con el entonces procurador”.

Antes de finalizar el video, el hombre en el video advierte a López Obrador sobre poner atención en el próximo proceso electoral, pues en la costa ‘El Teto y el Toro son los que eligen a los presidentes municipales para proteger sus propios intereses’.

