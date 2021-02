Empleado del servicio de basura es despedido tras atacar a un muñeco de nieve

Un empleado del servicio de basura en Inglaterra fue despedido luego de ser captado en video pateando a un muñeco de nieve colocado en la acerca de una casa.

El hombre aparece en el clip recogiendo las bolsas de basura, cuando de pronto ataca al muñeco de nieve, ‘decapitándolo’, detalla en New York Post.

El muñeco había sido construido por niños del vecindario en Hereford, después de una tormenta de nieve, dijo a Herefordtimes.com la propietaria de la casa, Sophie Taylor, de 25 años.

Taylor dijo que su hijo de 3 años, Joseph, siempre saluda a los transportistas de basura cada semana a través de la ventana. “Y luego va y lo hace frente a su cara”, se queja. Joseph vio la escena y se puso a llorar, asegura Taylor.

El trabajador fue despedido por su empresa, pero no lamenta lo sucedido. "No creo que tenga que decir que lo siento. Su familia sabía que no iba a estar allí para siempre”, dijo Callum Woodhouse, de 19 años. “Decidí patearlo porque no pensé que iba a herir los sentimientos de nadie. No creo que los muñecos de nieve tengan sentimientos”, agrega.