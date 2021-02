Niña de 9 años es esposada y rociada con gas pimienta por policías estadounidense

“Esta es tu última oportunidad”, le advirtió uno. “De lo contrario, rociaremos gas lacrimógeno en tu globo ocular”.

Menos de 90 segundos después, la niña había sido rociada y gritaba “Por favor, ¡limpien mis ojos! Limpien mis ojos, ¡por favor!”.

Lo que inició como un reporte de “problema familiar” en Rochester, Nueva York, terminó con los policías tratando a una niña de cuarto grado como sospechosa de un delito. El caso que causó indignación fue el ejemplo más reciente del maltrato aplicado por agentes del orden hacia personas de ascendencia afroamericana.

