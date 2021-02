Enviará AMLO carta a gobernadores para garantizar elecciones libres

Al reiterar que no intervendrá en el próximo proceso electoral federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará una carta a gobernadores y presidentes municipales para exhortarlos a garantizar elecciones libres en donde se respete el voto libre y que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido o candidato.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que se deben de dejar atrás prácticas de fraudes electorales como la entrega de despensas, "el carrusel" y el "embarazo" de urnas electorales.

"No voy a intervenir (en los procesos electorales) porque no me corresponde. Voy incluso a enviar una carta a los gobernadores y a presidentes municipales para que se garantice el voto libre, elecciones limpias, que no haya injerencia del gobierno en las elecciones, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido o candidato.

"Que no haya fraudes electorales, que dejemos atrás todas estas prácticas de defraudación electoral, la compra del voto, la entrega de despensas, las amenazas, el relleno de urnas, el carrusel, el que votaban los finados, el que había más votos que ciudadanos, falsificación de las actas, el embarazo de las urnas".

En Palacio Nacional, el mandatario exhortó a que "todo eso se termine, que el gobierno no intervenga".