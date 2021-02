Aferrarse a la FA Cup

El torneo más antiguo del mundo definió esta semana sus llaves para los Cuartos de Final. El próximo 20 de marzo Everton recibirá al Manchester City, Leicester al Manchester United, Bournemouth al Southampton y Chelsea al Sheffield United.

Sabemos que en Inglaterra la FA Cup importa. Tal vez más para clubes que no son grandes o que están en divisiones inferiores. Sin embargo, casi siempre suelen llegar los que están en la Premier a las rondas finales, y este año no será la excepción, ya que las posibilidades de los de la Championship se fueron con las derrotas del Bristol, Swansea y Barnsley.

Esta copa ha sido un objetivo para clubes como Bournemouth, Southampton o Sheffield. Tal vez un complemento para los Leicester o Everton, clubes que seguramente se saben inferiores de cara a luchar por la liga y apuntan más bien a entrar en Europa. Pero siempre una obligación para los Chelsea y los de Manchester.

Sin embargo, también parece el salvavidas de los grandes que fracasan, como el Manchester United. Mejor ganar la copa a no pasar de grupos en Champions o quedar fuera de la carrera por la liga, ¿no? Pero esto también puede aplicar al Chelsea, que hoy luce inferior ante el Atleti en su próximo cruce de Champions y que por Premier lo tiene complicado.

SEGUNDO TIEMPO

Y si bien Leicester va tercero en la tabla, realmente su plantel no está como para pensar en que mantendrá un nivel similar hasta mayo, cuando definan los próximos boletos a competición europea. Los Foxes pueden apostarlo todo en Europa League y por medio del campeonato encontrar un pase directo a Champions, aunque hay que recordar que acá el camino es mucho más largo. Los Toffees sí o sí tienen que focalizarse en la FA Cup, ya que por medio de la liga (actualmente van séptimos) se antoja complicado que logren jugar entre semana la próxima temporada.

El único que inicialmente lo tiene más tranquilo es el City. Son líderes con una ventaja considerable y su rival en Champions (Borussia Mönchengladbach) no es tan fuerte como para preocuparse ahora. Evidentemente ellos apuntan a todo, pero no es novedad que su principal objetivo es La Orejona.

Veremos qué pasa en un mes. Las cosas se pueden voltear, los Citizens pueden perder el liderato y ser goleados en la ida de Champions. El United puede caer ante la Real Sociedad, el Arsenal ante Benfica o el Leicester ante el Slavia Praga. También podrían venir lesiones que definan el cierre de la liga y ahí sí, para el 20 de marzo, alguno de estos clubes decida aferrarse a la FA Cup.

TIEMPO EXTRA

La derrota del Tottenham 4-5 ante Everton da pie a comentar unas declaraciones de José Mourinho por allá del 2004. En ese entonces, The Special One triunfaba con el Chelsea y se refería de esta manera sobre el Arsenal 5 – Tottenham 4: Es un resultado de partido de hockey, no de futbol. Si en mis entrenamientos el marcador llega a 5-4, mando a los jugadores de vuelta al vestuario porque no están defendiendo apropiadamente.

