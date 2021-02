Gobierno de México rechaza cooperación militar

El Gobierno de México no quiere que Estados Unidos le done aeronaves como parte del Plan Mérida, sino cooperación para el desarrollo de toda la región, señaló ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Nosotros ya no queremos el Plan Mérida. Hace poco hubo una polémica sobre eso, que yo estaba planteando incluso que no existiera el Plan Mérida, o que estaba yo proponiendo algo así. Es algo ya decidido. Nosotros no queremos cooperación militar", sentenció.

"No queremos que nos manden helicópteros artillados, queremos cooperación para el desarrollo, que se pueda llevar a cabo un plan conjunto para otorgar créditos baratos a productores de Centroamérica, del sureste".

El pasado 14 de enero, el exembajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, reveló que el Gobierno de López Obrador se ha negado a recibir equipos no intrusivos para el control de armas y tampoco ha pedido la extradición de traficantes detenidos en su país.

Unos días después, el presidente confirmó que México rechazó el ofrecimiento de tecnología de parte de Estados Unidos para ayudar a frenar el tráfico ilegal de armas, y aclaró que no se requieren equipos, sino acciones concretas para poner un alto a ese fenómeno transnacional.

Ayer, López Obrador subrayó la necesidad de apoyar a los centroamericanos con programas como Sembrando Vida, a fin de impulsar actividades productivas y frenar la migración por necesidad.

Tras lamentar que países centroamericanos como Honduras y El Salvador no tengan acceso a vacunas contra COVID-19, López Obrador llamó a tener con ellos una visión de solidaridad y fraternidad.

"Es lamentable que estén afectados los países centroamericanos, como nosotros y como muchos otros países en el mundo, y ellos no tengan acceso a la vacuna, que Guatemala no tenga acceso a la vacuna, que Honduras no tenga acceso a la vacuna, que El Salvador no tenga acceso a la vacuna", dijo.

"Hay que tener también una visión de solidaridad y tiene que haber fraternidad universal, pensar también en nuestros semejantes y en un mundo sin fronteras, en un mundo donde prevalezca la justicia".