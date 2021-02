Así es el perfil en Tumblr de Elisa Lam y sus últimos post antes de desaparecer

El día de ayer Netflix estrenó la serie Escena del crimen: desaparición en el Cecil Hotel, basada en la desaparición y muerte de la estudiante canadiense Elisa Lam en el año 2013, hecho que ha avivado el interés del público en este caso.

Fue en febrero de dicho año que se reportó la desaparición de la joven de 21 años Elisa Lam, quien había viajado desde Canadá hasta Los Ángeles, California, EUA, donde se hospedó en el Hotel Cecil, lugar en el que días más tarde sería encontrado su cuerpo sin vida en el interior de un tanque de agua.

El caso que hasta la fecha no ha podido ser aclarado en su totalidad, no tardó en convertirse en uno de los más 'misteriosos' de los últimos años debido a diversos elementos que rodean a éste, como lo son los videos registrados en el ascensor del hotel que lograron captar los últimos momentos con vida de Lam.

En la investigación del caso el perfil en Tumblr de Elisa se convirtió en un importante factor para la investigación del caso, ya que ésta era bastante asidua a dicha red social al punto en que la consideraba un 'diario personal'.

De acuerdo a Joe Berlinger, director de Escena del crimen: desaparición en el Cecil Hotel, buscaban proyectar los diálogos de voz 'en off' de Elisa, a través de lo que ella escribía en la red social y no inventarlos.

"No quería inventar diálogos o crear situaciones especulativas, por lo que todo lo que dice a través de la voz en off en el programa proviene directamente de sus publicaciones en línea", dijo Berlinger.

Algunos lo desconocen, pero el perfil en Tumblr de Elisa Lam titulado Nouvelle-Nouveau, aún se encuentra activo, mismo en el que se pueden apreciar todas las publicaciones de la joven, incluidas las hechas antes de desaparecer.

"He llegado a Laland... Y hay una monstruosidad de un edificio al lado del lugar donde me estoy quedando, cuando digo monstruosidad te lo digo como en llamativo pero, de nuevo, fue construido en 1928, de ahí el tema art deco, así que sí, es elegante, pero como es LA, se volvió loco. Bastante seguro que aquí es donde Baz Lurhmann necesita filmar el Gran Gatsby", se lee en una entrada en el blog hecha el 29 de enero.

Las publicaciones de Lam son variadas, sin embargo, destacan aquellas que ésta hizo justo antes de desaparecer, dando un vistazo a sus pensamientos.

"Nuestras vidas se desconectan y reconectan, seguimos adelante, y más tarde podemos volver a tocarnos, volver a rebotar. Esta es la forma sentida de una vida humana, ni simplemente lineal ni totalmente disyuntiva ni infinitamente bifurcada, sino más bien este castillo de rebote. secuencia de choques y derrumbes", se lee en otra publicación hecha el mismo día.

Una de las entradas que llama la atención es una realizada el día 4 de enero, citando una frase de Frida Kahlo días antes de su muerte en 1954.

"Espero que la salida sea alegre, y espero no volver nunca".

Publicaciones como las mencionadas, han hecho suponer que Lam se sentía sola y que incluso sufría de depresión, lo cual ha sido estudiado cuidadosamente en la investigación barajeando un posible suicidio.

"Creo que estoy teniendo ese colapso tardío de ruptura. Días difíciles. Está hundido en lo solo que estoy ¿Por qué la gente sale los fines de semana a clubes, a los edificios iluminados del centro, a clubes con música fuerte y a beber, beber, beber, beber, sólo para que por un momento puedas sentirte menos solo?

No entiendo por qué no podemos ser suficientes para nosotros mismos. Esa pregunta... Somos solo la mitad de una persona hasta que conocemos a nuestras contrapartes. Hasta entonces tenemos que caminar en este estado de anhelo y pensar, oh, él está ahí fuera o algo así.

Creo que en diciembre hice eso. Hablé con todos esperando una persona en la que pudiera confiar. Pero nadie quiere que se le impongan los problemas de otra persona y se espere que los retrasen. Entiendo por qué; somos gente egoísta, tenemos nuestros propios problemas con los que lidiar, ¿cómo podrías enfrentarte a los de otra persona? Cuando dejas la escuela secundaria y estás ocupado tratando de convertirte en un "consumado", ¿qué tiempo tienes a excepción de estallidos superficiales y poco frecuentes de conversación con un conocido?

Parece que hacemos nuestras manadas tan temprano en la vida y después de eso construimos defensas para que ningún extraño pueda entrar.

Solo quiero un amigo. No, quiero más, quiero un grupo de amigos", escribió Lam en una de las diversas publicaciones que hizo el mismo día.