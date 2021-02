Resguardan a abuelita víctima de abuso en CDMX

En relación a la agresión contra la señora Lorenza, de 95 años, por parte de su hijo, misma que se difundió en redes sociales, la titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, Almudena Ocejo Rojo, comentó que la persona adulta mayor se encuentra bajo el resguardo de las autoridades y que el agresor no podrá acercarse.

"Lo importante es, el agresor no está cerca, no está en contacto con la persona mayor y se tomaron todas las medidas ya para que esté protegida, existe una guardia permanente en el hogar de la persona", dijo.

Comentó que, el Instituto del Envejecimiento y la Secretaría de Mujeres implementan un plan de cuidado, que consiste en que toda la familia se involucre para poder tomar decisiones para fortalecer el cuidado y la atención de esta persona mayor para evitar cualquier tipo de omisiones.

Expuso que se garantizará la seguridad de la señora Lorenza, pues aunque la familia no presentó una denuncia, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación de oficio.

"En la dinámica de violencia familiar generalmente están invisibilizados estos casos porque ocurren dentro del entorno familiar y hay una reticencia a presentar algún tipo de denuncia.

"Sin embargo, por el interés superior de la persona mayor y al ser evidente el maltrato físico que estaba recibiendo la Fiscalía atrae el caso y es por eso que se abre esta carpeta de investigación y entonces se garantiza por supuesto la seguridad y la dignidad de la persona mayor y se continúa con ese proceso", informó.

Expuso que a pesar de que lo idóneo es sacar a la señora de su domicilio y llevarla a un refugio, no se puede hacer si la persona no quiere; además de que la casa es de ella, "entonces ella no quiere ningún despojo, sino seguir manteniendo su casa. Se trabaja con la familia y se atiende permanentemente".

Ocejo Rojo expuso que durante la pandemia por COVID-19, el Instituto para el Envejecimiento Digno ha atendido 825 casos de distintos tipos de violencia, de los cuales el 32% fueron denuncias y atenciones por violencia psicoemocional; el 31% tiene que ver con violencia patrimonial y económica, es decir, que la persona mayor está en riesgo de despojo; el 27% tiene que ver con denuncias por omisión de cuidados y el 9% son denuncias por agresiones físicas.