Critican a Pedro Sola por pregunta sobre el nuevo aeropuerto de CDMX

El conductor del programa de televisión Ventaneando afirmó no saber quién es el héroe de la Revolución Mexicana Felipe Ángeles, quien luchó junto al general Francisco Villa. La pregunta surgió luego de que se nombrara así al nuevo aeropuerto internacional del país ubicado en Santa Lucía.

"Una disculpa por la ignorancia, que alguien me diga quién es Felipe Ángeles. Así le pusieron al aeropuerto nuevo", escribió Sola en Twitter.

Lo que se tiene que hacer por tragar cierto @pedrosola y te aseguro que no eran ni HELLMANNS ni MCCORMICK pic.twitter.com/VOWTaUi0hX

En este aeropuerto, el día de ayer el presidente López Obrador inauguró la Base Aérea Militar número 1 y conmemoró el Día de la lealtad. Felipe Ángeles también fue director del Colegio Militar en 1912, nombrado por Francisco I Madero y comandante de la artillería de la División del norte.

La publicación se hizo controversial pues entre los usuarios de la plataforma hubo quienes lo acusaban de ignorante y flojo por no investigar antes de publicar, pero también los que lo defendieron, argumentando que tenía derecho a tener preguntas y que sólo estaba pidiendo ayuda.

Por qué tendría que saberlo, Pedro. Es una pregunta seria. Según sé, Pedrito es economista y conductor de tele. Ojalá disculpes a toda la gente que no sabe de historia y que no tendría porque saber si eso no es de su interés.