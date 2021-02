Hombre se vestía de mujer para aventar animales muertos a la tumba de su vecino

Joseph Stroud, de 79 años, un granjero de Arkansas, se declaró culpable de arrojar animales muertos a la tumba de su antiguo vecino, vestido de mujer y alegando que estaba ‘honrando’ a su némesis de toda la vida.

Stroud fue acusado inicialmente de un delito grave, pero al declararse culpable, se le procesó por el delito menor de desfigurar objetos de orden público, informó el Arkansas Democrat-Gazette.

El hombre recibió una sentencia suspendida de un año y debe pagar 2529 dólares, 50 mil 500 pesos, en restitución dentro de un lapso de 30 días.

La nieta de Fred McKinney, Shannon Nobles, notó por primera vez a los animales muertos en mayo de 2020. La familia instaló cámaras de seguridad que captaron a una persona "caminando hacia la lápida con un animal muerto en la mano, colocando al animal muerto en la lápida y caminando de regreso a su vehículo".

El culpable fue identificado como Stroud, que llevaba una peluca de mujer, una chamarra y lentes de sol. La jueza del condado de Benton, Robin Green, preguntó por qué debería aceptar el acuerdo de culpabilidad y la abogada de Stroud, Alison Lee, proporcionó un informe de un neurólogo que le diagnosticó a su cliente demencia vascular.

La familia de McKinney apoyó la petición y quiere que el dinero se use para reemplazar la lápida. Cuando Green le preguntó al detenido por qué colocó los animales muertos en la tumba de McKinney, Stroud dijo que el hombre era un granjero y le gustaban los animales. "Lo hice por él, para mostrarle que los animales todavía estaban aquí y todo eso". "Si lo estuvieras honrando, ¿por qué usarías disfraces y entrarías y saldrías del cementerio para poner los animales muertos en su tumba?", dijo Green, a lo que el otro respondió: “Fue para agitar a la gente que me miraba y me seguía”.