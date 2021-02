Mujer parece tener ‘súper fuerza’ y empujar sola un camión en la carretera

Según se observa en el video publicado en redes sociales, la mujer se encuentra colocada en la parte trasera del camión de productos lácteos, que avanza por la pendiente, en la localidad de Cowdenbeath, del concejo de Fife.

Pareciera como si ella tuviera una fuerza tal que le permite empujar sola el camión, en una pendiente hacia arriba, en una carretera nevada, de ahí que el video esté llamando tanto la atención.

“Aquí la mujer promedio de Cowdenbeath, empujando un camión cuesta arriba”, escribió el grupo de vigilancia de tráfico ‘Fife Jammer Locations’.

No está claro qué es exactamente lo que está pasando para que parezca que la mujer tiene ‘súper fuerza’, pero no hay forma que ella esté moviendo el vehículo por su cuenta, detalla el New York Post. Graham's, la empresa láctea cuyo camión aparece en el clip, compartió también el video en un intento por identificar a la mujer.

A woman has been spotted attempting to push a lorry up a snow-covered hill in Fife.

Footage shows her 'helping' the struggling Graham’s Dairies truck up an icy road in Cowdenbeath. https://t.co/ifWwBwlFwG pic.twitter.com/Bp9tEceSfv