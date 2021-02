Se equivoca con una mascarilla casera para el acné y se hace viral

Lauren Jay es una joven que se ha hecho viral con un video publicado en TikTok en que cuenta cómo es que dejó su piel amarilla por una mascarilla casera para el acné.

Según relata, había notado espinillas en su cara y decidió buscar un remedio casero en la red. Decidió probar uno a base de cúrcuma, o jengibre, y el resultado fue caótico.

"Tiene beneficios para el acné, las arrugas y la irritación de la piel", narra Jay en TikTok. "Pero la cosa es que me lo acabo de aplicar en la cara y toda mi mano se puso amarilla".

La cúrcuma puede teñir temporalmente la piel de amarillo o naranja, por lo que se recomienda no dejarla más de 10 minutos y no frotar demasiado al retirarla para no irritar la piel, además de hacerlo con un paño húmedo, explica Yahoo. Algunos usuarios de TikTok le sugirieron a su vez a Jay cortar la cúrcuma con leche, miel o yogurt al hacer la mascarilla.

La chica finalmente logró quitar la mayor parte del color enjuagando su cara, aunque aún se notaba cierto tono amarillo en su rostro tras esto.