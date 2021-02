Félix Torres de Santos pide máxima concentración

Máxima concentración tendrán los Guerreros, en el duelo del próximo domingo ante los Rayados del Monterrey, a celebrarse a puerta cerrada en la cancha del Estadio Corona.

Así lo dejó en claro el zaguero ecuatoriano de Santos Laguna, Félix Torres, luego del amargo sabor de boca que les dejó el empate en tiempo de compensación el sábado anterior en Guadalajara, ante los Rojinegros del Atlas.

"Debemos ser un equipo más solido y concentrado, en saber cerrar un partido", dijo ayer en entrevista el sudamericano, además de achacarle a la corta edad del plantel, las desatenciones tenidas: "somos muy jóvenes y nos confiamos, nos dejamos llevar por esa juventud y una desconcentración nos costó el triunfo, dos puntos muy importante para nosotros".

La victoria los tendría con 11 puntos en el Guardianes 2021, como líderes absolutos de la competencia. Pero la igualada, los relegó al quinto puesto con 9 unidades, por debajo de Toluca, Rayados, América y Cruz Azul.

"Somos un equipo joven, estamos aprendiendo de cada partido que tenemos, pero los estamos enfrentando con la mayor responsabilidad, esforzándonos al máximo para reflejarlo en la cancha. Ante Atlas no hicimos buen partido y no nos salieron las cosas" enfatizó.

Torres Caicedo fue sincero y reveló que le costó un poco la adaptación a los verdiblancos y a la Liga MX "Gracias a Dios todo está saliendo bien, muy fuerte en lo mental y concentración" señaló al mismo tiempo de mencionar, que se dio cuenta que debía trabajar mucho, por el potencial que tenía el equipo, para así aportar sus condiciones, ya que todo eso en conjunto se refleja en la cancha.

MADUREZ

"Soy un Félix Torres más maduro, en una competencia sana con mis compañeros, al inicio del torneo el Profe (Almada) optó por mí, entonces me competía hacer las cosas bien, luchar por ese lugar, por lo que con trabajo y sacrificio me lo he ganado, pero tengo mucho por aprender".

4 TORNEOS ha disputado Félix Torres con los Guerreros, en los que ha jugado 23 duelos.

Hasta el momento, el ecuatoriano suma 450 minutos en la cancha, al disputar todos los duelos con el equipo al mando de Guillermo Almada, complementándose con el brasileño Matheus Dória, como una de las duplas más sólidas de centrales en el balompié mexicano.

MEJORES DEFENSIVAS

Pero el domingo por la tarde-noche, se enfrentan también, las dos mejores defensivas del torneo, por lo que Torres busca que los albiverdes, sean la número uno. Llevan dos goles aceptados en 5 encuentros, por ninguno de los regios, que tienen un partido pendiente.

"Estamos trabajando en la ofensiva también, hemos perdido muchos jugadores que aportaban (al ataque). Enfocados en lo que será un rival complicado, ellos se están planteando en no recibir goles, nosotros tenemos la misma idea, por lo que vamos para ser la mejor defensa".

Y es que el sudamericano, titular indiscutible con los Guerreros en la primera parte de la campaña en la Liga MX, confesó que están trabajando en base al rival que ya conocen muy bien de tiempo atrás, que los ha eliminado de las recientes liguillas.

"Nos hemos enfrentado muchas veces, tiene un nuevo director técnico con muchas ideas, pero ya conocemos a los jugadores y eso nos ayudará bastante para lo que vamos a enfrentar" dijo de manera virtual.

Reveló que contra Monterrey hay mucha rivalidad, casi como un clásico, por lo que está consciente junto a sus compañeros que es un partido muy importante para la Laguna, aunque también para ellos como jugadores, porque nadie se puede llevar los tres puntos de su casa.