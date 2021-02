Piden regidores de Parras atender irregularidades

Luego de que se diera a conocer que diez regidores fueron destituidos por el edil de Parras de la Fuente, fue dado a conocer que estos acudirán al Congreso Local para que exigir que se atiendan las irregularidades en las que ha caído el alcalde Ramiro Pérez.

De acuerdo al regidor de Encuentro Solidario, Juan José Niño Segovia, los problemas y las irregularidades comenzaron en el año 2019, cuando fue destituido el secretario del Ayuntamiento, Esteban Sebastián Zul Nuñez.

Lo anterior, luego de que no acudiera a laborar, además por incurrir en actos de maltrato y discriminación a la ciudadanía.

Resaltó que fue en agosto del año 2019 que fue destituido, no obstante, pese a ello siguió cobrando la nómina.

La destitución fue aprobada por un grupo de nueve regidores y el síndico de mayoría.

No obstante, debido a que el alcalde no aprobó la destitución, dejó de asistir a las sesiones de Cabildo, junto con el ahora ex secretario.

No fue hasta el mes de agosto del año 2020 que el exsecretario volvió y empezó a citar a sesiones, aún cuando ya no contaba con esta facultad.

Por lo anterior, esos llamados no fueron atendidos por los regidores.

Indicó que fue esta situación, la que aprovechó el alcalde para hacer la destitución de éstos, pese a que no contaba con esta facultad.

Explicó que fue el pasado lunes que recibieron un oficio donde se les comunicó de su baja y anunciaron la sustitución por medio de los suplentes.

"Él justificó que tiene la facultad de separarnos por no acudir a las sesiones de Cabildo legalmente convocadas, no obstante, éstas no son legales, pues el secretario está destituido", destacó.

Añadió que además la facultad de separar de cargos es competencia del Congreso Local.

Resaltó que los suplentes, que no han sido legalmente llamados, han sido facultados para atender todas las funciones que le corresponden solo a los regidores.

Juan José que está situación fue dada a conocer desde el año pasado ante el Congres, sin embargo, nunca se atendió.

Ante esto, informó que será el día de hoy que acudirán al Congreso para exigir una solución.

Los regidores prevén que la situación provocará que sus salarios sean retenidos, pues lo anterior fue manifestado en días pasados por el alcalde Ramiro Pérez Arciniega.