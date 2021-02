Alonso de Alba y el arte del oro blanco

En pro de un reconocimiento a cómo el auge del "oro blanco" generó el desarrollo económico de Torreón, el artista Alonso de Alba donó el día de ayer su colección Etapa del Algodón al histórico Museo del Algodón, y además fue testigo de cómo se inauguraba una sala con su nombre en el citado recinto.

El evento se efectuó pasado el mediodía de ayer, en una ceremonia inicialmente pensada para albergar a pocas personas debido a la pandemia, pero que terminó por casi llenar el patio del museo. Además, también se realizó un breve homenaje a Leonor Lobos, quien falleció en diciembre pasado luego de ejercer como directora del recinto durante 17 años.

Después del corte de listón oficial, al que acudieron autoridades municipales como el alcalde Jorge Zermeño y la Coordinación de Artes Visuales de la Dirección General de Cultura, Alonso de Alba tomó asiento en la sala que ahora lleva su nombre y conversó con El Siglo de Torreón sobre la génesis de su colección, así como la percepción del algodón en su creación artística.

ETAPA DEL ALGODÓN

Con evidente emoción por el reconocimiento de la ciudad, sensación que se negó a ocultarse tras su cubrebocas, Alonso de Alba hizo un viaje al pasado y mencionó que nació en la época donde el algodón experimentaba su apogeo.

"Yo nací en 1938. Entonces el algodón tenía un auge tremendo. La ciudad era pequeña. Conforme se fue desarrollando, el algodón siguió haciendo que la ciudad fuera grande. Cuando los ganaderos empezaron a hacer los sembradíos grandes para los forrajes, el algodón se fue desplazando. Es la razón por la que ya no tenemos algodón, pero eso no quiere decir que haya dejado de tener importancia".

La colección Etapa del Algodón se conforma de 18 piezas en técnicas de grabado, acrílico a punta seca, cobre y escultura. Su arte invita a una reflexión sobre la importancia del "oro blanco", como cohesión de identidad entre los laguneros.

Se trata de una colección que se remonta a los inicios de Alonso De Alba como artista, en la que se afianzó inspirado en su profesión agrónoma.

"Mi crecer en el algodón pasó a las diferentes etapas en otro tipo de temáticas, entre ellas la geométrica. Posteriormente llegué al MADI y me tienen considerado como el único mexicano en ese tipo de arte".

La intención de De Alba es precisamente mantener vigente la importancia del algodón. Indicó que en las tardes libres, durante la época donde trabajó en la Secretaría de Agronomía, se dedicó a crear algunas de las piezas que contiene esta colección.

"Me iba a la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, me iba con mis amigos, me iba a diferentes lugares y ahí empecé a imprimir".

Otro de los deseos de De Alba es que esta colección quede como un recuerdo, para que el público que tenga la oportunidad de contemplarla y se percaté de cómo era la cosecha del oro blanco, así como cuáles eran las tareas de los jornaleros.

"Fui una persona que tuvo la oportunidad de todavía ver los cultivos del algodón en mi época adulta. A pesar de que nací cuando se sembraba, en mi adultez, como profesionista, me tocó estar yendo a los campos de algodón".

AGRADECIDO

Por último, ante el hecho de que se haya bautizado con su nombre a la sala del Museo del Algodón que alberga su colección, Alonso de Alba se dijo agradecido por haber recibido este homenaje en vida.

"Nunca me lo esperé. Hizo que mis ojos se pusieran nublados, como si quisieran llorar de la emoción. Sí, me emocioné. Me siento realmente agradecido. Una amiga mía me dijo hace algunos días: '¡Alonso, qué suerte tienes! A todas las personas les hacen sus salas a veces cuando ya murieron, pero a ti te la hicieron cuando todavía estás vivo'. Y qué bueno que me la hicieron en vivo, porque estoy gozando una cosa que nunca esperé que me fuera a suceder", concluyó.