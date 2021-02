Analizan 'Brozo' y Loret de Mola regreso de AMLO tras positivo a COVID

Desde una cancha de beisbol, Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, mejor conocido como el payaso Brozo, conversaron en un nuevo capítulo para Latinus sobre la recuperación del presidente Andrés Manuel López Obrador tras dar positivo a COVID-19, el retraso de las vacunas en México y la reforma eléctrica.

Al hablar sobre la salud del mandatario, Brozo bromeó que López Obrador regresó "recargado como la matrix", mientras que Loret de Mola, también columnista, respondió: "no le sirvieron de nada los 15 días para la reflexión" y el analizar la estrategia sobre la pandemia del COVID-19.

El periodista reafirmó que no le funcionó al jefe del Ejecutivo padecer esta enfermedad para cambiar su discurso y ser más empático con los mexicanos. Incluso, comparó al mandatario con otros líderes mundiales como Donald Trump, Jair Bolsonaro o Boris Johnson, quienes, "cuando les dio, reflexionaron".

"A diferencia del resto de los mexicanos, él no tuvo problema en conseguir atención médica, él no tuvo problema en acceder a un tratamiento de élite, de lo mejor de lo mejor, él no tuvo ninguna bronca para la oxigenación…", destacó Loret de Mola.

Al respecto, Brozo recordó que mientras López Obrador estuvo aislado por el coronavirus en Palacio Nacional, no existió un reporte médico pertinente para saber sobre su estado de salud y recalcó que estuvo incomunicado 120 horas, en las que se desataron varias especulaciones sobre si estaba grave o había sido hospitalizado. "No puede tomarse a la ligera la salud del Presidente", dijo.

Sobre las vacunas contra el Sars-Cov-2, ambos comunicadores mencionaron que el gobierno prometió que llegarían primero las dosis de Pfizer y AstraZeneca; sin embargo, al parecer arribarán antes al país "la rusa, la china y la cubana".

Además, Carlos Loret expresó que ésta administración no había terminado de ponerles las vacunas a los médicos que atienten este padecimiento, cuando ya habían recibido la dosis "los servidores de la nación, los operadores electorales de Morena y los maestros de Campeche".

Ante esto, aseguró que hay más muertes que personas vacunadas en un día, y agregó, entre risas, que la página del coronavirus la hicieron de "juguete", luego de las fallas que se presentaron en los primeros días para poder registrar a adultos mayores.

Sobre la reforma eléctrica presentada por la Cuarta Transformación, los conductores coincidieron que esta propuesta tiene como objetivo "entregarle un bien nacional para su administración a Manuel Bartlett". Aunque estiman que será tirada la iniciativa por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo ha hecho en otras ocasiones.

"La reforma eléctrica apuesta en contra de lo que hace el resto del mundo por las energías sucias", destacaron.