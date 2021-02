Colocan módulo para registro de adultos mayores para la vacuna antiCOVID

Con el objetivo de facilitar el registro de los adultos mayores para recibir la vacuna contra el COVID-19 que aplicará el sector salud federal, el ayuntamiento de Ocoyoacac instaló un módulo donde recibe a las personas de 60 años en adelante que no cuentan con las herramientas tecnológicas ni ayuda para registrarse como lo ha solicitado el gobierno federal.

Desde las 10:00 de la mañana y hasta las 17 horas, personal del área de Bienestar Social recibe frente al ayuntamiento a los interesados y en una semana llevan hasta mil 800 registros, pues el 10% de los más de 60 mil habitantes son de la tercera edad, dijo la alcaldesa Anallely Olivares Reyes. En entrevista explicó que no solo reciben a los vecinos de dicha localidad dijo a los interesados que lleguen de otros municipios mexiquenses, pues con el código postal son remitidos a los puntos de vacunación que en próximas semanas serán instalados.

En el lugar de observa la fila de personas, sobre todo ancianos que no lograron hacer su registro vía internet, porque no cuentan con computadora, no saben usarla y no tienen ayuda de alguien que sepa utilizar estas herramientas. La señora Paz Barón Gil, dijo que tardó únicamente 10 minutos en registrarse y que acudió porque en casa no tiene servicio de internet, una computadora y tampoco vive acompañada por familiares que pudieran ayudarla.

"Fue muy rápido venir aquí, me enteré que había este programa para facilitarnos el registro que se debe cumplir porque si queremos la vacuna, debemos seguir las reglas que se nos han indicado y al no tener forma de hacerlo sola, me parece de gran ayuda que el gobierno municipal haya pensado en esta alternativa", opinó.