Estudiante de 29 años se casa con un pensionado de 80

Una estudiante de leyes de Sudáfrica de 29 años se acaba de casar con un hombre 51 años mayor que ella, a quien conoció en 2016.

Pese a la diferencia de edad, ambos dicen haberse enamorado luego de conocerse, incluso cuando Wilson Rasmus, de 80 años, tiene nietos de la edad de ella.

“Nos conocimos en un baile de un periódico local donde yo era la periodista de turno, así que estaba tomando fotos para el evento. Cuando terminé de trabajar, me instalé para disfrutar del baile y Wilson cruzó la pista hasta donde yo estaba sentada y me preguntó si podía sentarse a mi lado. Se dio cuenta de que estaba sola y pensó que los dos podríamos compartir compañía”, dice Terzel, quien vive ahora en casa de Wilson y pagan las cuentas y sus estudios con el dinero de su pensión, detalla el Daily Mail.

“Esta es mi primera relación a largo plazo y nunca consideré tener una relación seria hasta que conocí a Wilson. Tres meses después de que nos conocimos, supe que quería casarme con él. Wilson estuvo casado antes y esa fue su primera relación. Su difunta primera esposa, Nelly, murió en 2002 de cáncer y después de eso no salió con otras mujeres", añade la joven, y comenta que a pesar de que en la calle, la gente los confunde como padre e hija, las hijas de Wilson recibieron la relación con los brazos abiertos.

“Afortunadamente para mí, los hijos de Wilson son adultos, por lo que no tengo que lidiar con niños pequeños y sus nietos tienen más o menos mi edad, por lo que tampoco es algo en lo que deba involucrarme mucho. No planeamos tener hijos propios; aunque si tenemos un feliz accidente, que así sea”, dice Terzel. “Cuando se trata de sexo, Wilson es un amante muy atento y siempre me complace cuando tenemos intimidad. Los hombres jóvenes tienden a ser muy egoístas cuando se trata de una buena salud sexual y estoy agradecida de tener a mi esposo. Nos amamos de la misma manera que otras personas aman a sus parejas, no hay nada de repugnante en ello", agrega.