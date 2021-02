Rescatan a tres personas que pasaron 33 días en una isla remota

El rescate de los dos hombres y una mujer, de nacionalidad cubana, sucedió por helicóptero, reporta ABC News. Fueron vistos durante un vuelo de patrullaje de rutina por la zona el lunes pasado, pero no pudieron ser rescatados sino hasta el día siguiendo debido a las condiciones climáticas.

Las tres personas fueron llevadas al Centro Médico de Lower Keys en Key West, Florida, sin reportar heridos, dijeron las autoridades. Sí mostraron signos de deshidratación y fatiga, dijo Mike Allert, el comandante del helicóptero de rescate, aunque señaló que sus condiciones de salud eran buenas considerando el tiempo que estuvieron varados. Se encontraban en una ‘situación desesperada debido a la falta de agua dulce en la isla’, añade Allert.

#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water.