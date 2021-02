Hombre reserva espacios de estacionamiento con ‘pantalones congelados’

Adam Selzer de West Ridge publicó unas fotos en Twitter y no tardaron en hacerse virales. Según la agencia UPI, la reserva de espacios de estacionamiento es común en Chicago y hay quienes usan desde sillas de jardín hasta conos de tráfico para marcar los lugares. Adam le dijo a CBS Chicago que su idea inusual sólo busca ser divertida.

"Diversión del vórtice polar: ¡pantalones sin nadie dentro! Remoja un par, ponlo afuera. En unos 20 minutos puedes darles forma y en otros 20 son sólidos", escribió Seltzer en su publicación de Twitter.

"Lo único que probé esta vez y que no había probado antes es que también congelé un par de camisetas, así que veremos si funciona", comentó en una declaración.

Polar vortex fun: pants with nobody inside them! Soak a pair, put outside. In about 20 minutes you can form them to shape, and in another 20 they’re solid. pic.twitter.com/RVAHjJpFtA