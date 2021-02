'Gozo de cabal salud', dice AMLO a opositores

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que goza de cabal salud, por lo que rechazó los señalamientos del coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks.

"Ayer estaba leyendo a un legislador de los opositores, de uno de los partidos opositores que estaba yo mal de mis facultades mentales, que no estaba cuerdo, que estaba enfermo, pues no, gozo de cabal salud".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo consideró que para ellos es algo extraño el que piense y se tengan sentimientos de amor para al pueblo. "Más cuando ellos tienen como doctrina la hipocresía y una doble moral, sí les extraña".

"Cómo es que primero los pobres, cómo es que no le importa el dinero o lo material, cómo es que no viaja en el avión presidencial que nosotros compramos para exaltar la figura del Tlatoani mayor, cómo es que se levanta en la madrugada, cómo es que no se queda callado y replica, y entonces no estamos para ellos bien".