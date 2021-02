A medida que sube la temperatura del caldero político, todo indica que se pondrán buenas las campañas electorales, sobre todo para los aspirantes a diputados federales que no van por la vía fácil… Digo, plurinominal, sino que son de mayoría relativa y por lo tanto tendrán que trabajar bien duro en la búsqueda del voto, directamente con los incrédulos ciudadanos. Nuestros subagentes, que merodean entre los liderazgos de la parte poniente de Torreón a partir de la calzada Colón y que hacen parte del distrito 05, por el que competirá el actual alcalde panista de Torreón, Jorge Zermeño Infante, nos comentan que las cosas no se ven tan fáciles para el edil. Los irresueltos conflictos con los vecinos por la falta de agua potable, los brotes de aguas negras, los problemas de seguridad y el abandono de otros servicios, como el alumbrado público, hacen parte de la factura que pueden cobrar los torreonenses en las urnas, así como el deterioro de obras como La Jabonera.

Y como en estos procesos a muchos se les "refresca la memoria", cuentan que durante las campañas saldrán a relucir temas relacionados con proveedores, contratos y muchas "cosillas" interesantes que han hecho colaboradores, amigos y parientes. Incluso, aseguran que hay documentos observables por los muchachos de la Auditoría Superior del Estado. Pero al parecer, don Jorge navega con viento a favor por los grises candidatos que enfrentará, del PRI Antonio Gutiérrez Jardón y de Morena Antonio Attolini Murra, que no levantan ni el polvo, y vaya que en el desierto lagunero eso ya es mucho decir.

***

Al que le están tronando los cohetes en las manos es al alcalde y doctor en ciencias ocultas de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos, quien en su búsqueda por seguir en el poder se anda peleando hasta con los que consideraba aliados y cercanos, pues dicen se siente protegido por el senador taurino-carbonero con licencia de Armando Guadiana Tijerina. Y es que últimamente se le anda acabando muy rápido la paciencia al principal promotor del dióxido de cloro, quien este año ha sumado varias polémicas, como la balconeada que le puso la Auditoría Superior del Estado por un desfase presupuestal de seis milloncillos de pesos, sin olvidar el divisionismo de Morena en "Chávez", y súmele, estimado lector, las bajas en su Administración, que hasta el militar que se encontraba frente a Seguridad Pública decidió irse ante el desorden que traen en el Ayuntamiento; y uno de los recientes "shows" del alcalde fue el pleito que tiene con su primer regidor, Juan Carlos Perales, a quien le corrió varios allegados luego de intentar sacarlo de la Comisión de Hacienda, pero los priistas, con tal de llevar la contraria, apoyaron al regidor, lo que hizo enojar a don Jonathan, a quien por cierto le gusta litigar y lanzar sus dardos envenenados a través de las inestables redes sociales. A decir de los subagentes, muchos ciudadanos han quedado decepcionados del desempeño del alcalde, pues dicen que atrás quedó "el gallito" contestatario que se ponía al tú por tú con los funcionarios estatales.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de antígeno en fase experimental, nos reportan desde la "capirucha" del sarape y el pan de pulque que el "góber" rijoso y a veces representante médico de la provincia de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, ahora sí de plano hizo un recuento de los daños que está causando al país el enredado Plan Nacional de Vacunación tan cacareado por el Gobierno federal y que solo los que pecaron de ingenuos creyeron que se modificaría luego del contagio del presidente Andrés Manuel López Obrador. A decir de los subagentes, tras encabezar la reunión del Subcomité Regional de Salud en Torreón y ante los cuestionamientos de la siempre incómoda prensa, el gobernador criticó al inquilino del Palacio Nacional, quien de plano dijo que no usará el cubrebocas, que no se obligará a nadie a usarlo y aseguró que él ya no contagia. El revire de don Miguel fue que en Coahuila la mascarilla facial es obligatoria, que nomás les deja las "broncas" a los Estados y que su necedad influye negativamente entre los ciudadanos. Ya entrado en gastos, Riquelme se refirió a las contradicciones en que cae la 4T, al estilo de la "Chimoltrufia", pues un día anuncia que se va a recibir un volumen de vacunas, luego cambian las cifras, la fecha, y cuando llegan son cantidades diferentes. En tanto, fechas van, fechas vienen de que llegarán los inmunizantes y la danza de los números también, pero sigue sin haber vacunas.

Y mientras adultos mayores y población en general ven muy lejana la fecha en que puedan recibir la vacuna contra el fastidioso COVID, lo que causó buenas expectativas en materia de seguridad fue el anuncio de que tras lograr la autorización de la Sedena para el uso de armas de grueso calibre para el equipamiento de vehículos tácticos, en cuestión de días las corporaciones de seguridad del estado podrán andar en modo Rambo, para proteger a los sufridos habitantes de la provincia, más cuando estos días andan de manteles largos tras la detención el pasado fin de semana del "cabecilla" del grupo delincuencial causante del feroz ataque al poblado de Villa Unión, hace poco más de un año. Y siguiendo con sumas y restas en el presupuesto, las autoridades estatales dicen que este año se aplicarán 1,200 milloncillos de pesos en materia de seguridad.

***

A propósito del tema de seguridad y dado que las autoridades municipales juran y perjuran que la incidencia delictiva ha bajado en un once por ciento, lo cual discrepa de las cifras del Secretariado Ejecutivo del SNS, los agentes policiacos, que responden a la clave "Matute", nos preguntan, porque ni ellos mismos saben, en qué quedó el funcionamiento del "mini-Pentágono"… Perdón, Centro de Inteligencia Municipal inaugurado en mayo de 2019 con un costo superior a los 60 millones de pesillos y que supuestamente cuenta con 105 cámaras de alta tecnología. El meollo de este asunto y para quienes no lo saben, es que estos equipos no están vinculados al sistema de videointeligencia de la provincia de Coahuila. Es decir que la información que captan es el secreto mejor guardado, pues nomás no la comparten, pero, en cambio, sí reciben la información estatal "en espejo" vía el C-4, por lo que de nueva cuenta salieron los "ipecos" a preguntar si aunque sea en vísperas de las elecciones se podrán poner de acuerdo los muchachos del jefazo de la Policía de Torreón, Primo García Cervantes, sobre todo para ver si los sufridos ciudadanos pueden dormir tranquilos.

***

Quien ya no la despista es el vicealcalde de Gómez Palacio, Omar Castañeda, quien en su afán por ser candidato a una diputación por Morena ya hasta armó su propio equipo de comunicación con sobras de la alcaldía de Torreón. Nuestros subagentes, disfrazados de decoración fundida del bulevar Miguel Alemán, nos cuentan que el autollamado "supersíndico" creó un grupo de WhatsApp para "informar" de cuanta cosa se le ocurra, y con eso tratar de figurar en la prensa de a modo, cosa que ni su jefa, la alcaldesa de la "alternancia" Marina Vitela, logra hacer con la abultada nómina que tiene en difusión. Es tanto el protagonismo de don Omar, que ya tiene hartos a uno que otro de sus compañeros de la Cuarta Transformación gomezpalatina; y ni hablar de la oposición, que ya le pidió que dejara su cargo como síndico para que siguiera en campaña, pero lejos de la nómina municipal. Aunque decir "oposición" es mucho, ya que en la hermana república de Gómez Palacio dicen que ni juntándose los archienemigos de toda la vida, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y los tres militantes que quedan en el PRD, logran hacerle cosquillas a Morena.