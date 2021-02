Yuri Andrade, el espontáneo del Super Bowl que 'ganó 300 mil dólares' por su acto

Días después, la historia detrás de su 'ilegal acto' cautivó a miles de internautas de todo el mundo, describiendo su mente como una 'mente millonaria'.

El protagonista fue identificado como Yuri Andrade de 31 años de edad, quien días antes habría decidido apostar a un casino que un espontáneo invadiría el campo.

Su apuesta presuntamente fue de 50 mil dólares, por lo que las ganancias ascenderían hasta 375 mil dólares, sin embargo la información no ha sido confirmada por ningún centro de juegos o por el mismo Andrade, quien aseguró que su saltó al campo fue 'solo una broma'.

La multa que tuvo que pagar Yuri ascendió a los mil dólares. Fue detenido junto a otros tres aficionados, quienes también pagaron la suma y quedaron en libertad sin cargos en su contra.

Streaker best part of this Super Bowl pic.twitter.com/J5MlGoDzBO